Pedaggio autostrada: da luglio rincari dell’1,5% in più sul costo del biglietto

L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, ha affermato che dall'1 luglio il costo del biglietto soffrirà un aumento previsto dal piano economico 2022

La data dell’1 luglio è ormai alle porte e per gli utenti provvisti di Telepass ciò significa andare incontro all’aumento sull’utilizzo del telepedaggio già annunciato lo scorso aprile. Un rincaro che, tuttavia, non sarà l’unico per gli automobilisti italiani, perchè proprio tra pochi giorni entrerà in vigore anche un ulteriore incremento della tariffa del biglietto ordinario (pari all’1,5% in più) per l’accesso a tutte le vie di comunicazione di Autostrade per l’Italia.

Anche se manca l’ufficialità perchè la decisione è ancora in fase istruttoria, le parole dell’amministratore delegato Roberto Tomasi lasciano spazio a pochi dubbi: “Le nostre tariffe sono rimaste bloccate dal 2018, ma in questi primi sei mesi abbiamo avuto un incremento importante in termini di costi dei materiali che varia, mediamente, dal 20 al 30%. L’aumento, che in realtà è veramente poca cosa, è previsto dal piano economico finanziario di Autostrade a partire da fine giugno-luglio di quest’anno. Ne usciamo a testa altissima se viene confrontato con tutti gli altri aumenti: in ogni caso non vogliamo che sia un deterrente con il quale bloccare i nostri molteplici investimenti per costruire la rete autostradale del futuro“.