Peugeot 108 2020: nuovi colori e interni per la citycar francese

Nuove tinte Smooth Green e Blu Calvi, tetto apribile Black Diamond e interni con tessuti White Jusa: queste le novità per la versione 2020 della piccola Peugeot 108

Nell’attesa della prossima versione, che con tutta probabilità porterà in dote una powertrain elettrica, la piccola citycar firmata Peugeot, la 108, si rifà il look, presentandosi in una versione 2020 rinnovata sotto diversi punti di vista: nuove tinte per la carrozzeria, nuovi rivestimenti per gli interni e un aggiornamento della gamma, che si delinea in quattro diversi allestimenti (Active, Style, Allure e Collection) e nella speciale variante Top! convertibile con tettuccio apribile.

I nuovi colori per la Peugeot 108 2020 sono essenzialmente i metallizzati Smooth Green, che prende il posto della precedente Green Fizz, e Blu Calvi, che invece sostituisce il Grigio Carlinite. L’allestimento top di gamma, la Collection, viene inoltre resa disponibile di serie senza sovrapprezzo con la colorazione pastello Bianco Lipizan.

Per quanto riguarda gli interni, sugli allestimenti Active, Style e Allure della citycar francese esce di scena la tonalità White Square Jusa lasciando posto all’inedito White Jusa con fantasie più moderne, mentre sulla versione Collection il nuovo tessuto Adamite Green Jusa sarà di serie e potrà essere scelto assieme alla selleria Blu Jusa.

Ma non è tutto, perchè la Peugeot 108 nell’allestimento Style potrà essere configurata per il 2020 con il nuovo tettuccio Black Diamond, che le dona un tocco di classe davvero raffinato. Il prezzo di quest’optional? Solo 250 Euro in più. La stessa cifra che verrà scalata di listino sulla stessa versione, visto che non presenterà più di serie i cerchi in lega da 15”, sostituiti da cerchioni in acciaio di uguale dimensione con copriruota. Novità anche per l’allestimento Top!, ora solo a 5 porte: il colore della tela del tettuccio potrà assumere la nuova tonalità Gentle Green al posto del tradizionale nero.