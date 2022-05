Peugeot 208 le migliori offerte e promozioni da 129 euro al mese

La 208 negli ultimi quattro mesi del 2022 è stata la Peugeot più venduta in Italia pur dovendo guardarsi dalle cugine crossover 2008 e 3008 fra le più apprezate del loro segmento. La 208 resta una best seller e per mantenerla sempre piu' seducente - specie per il cliente privato - Peugeot Italia la propone ad appena 129 euro el mese e forse è anche per questo che ne hanno vendute piu' di 8.500 in quattro mesi pur essendoci un mercato auto molto calmo

Peugeot Italia gioca la carta dei 129 euro al mese per sconfiggere la sempre più forte ed aggressiva concorrenza interna a Stellantis (Opel Corsa, Lancia Ypsilon, Citroen C3 e Fiat 500 giusto per farequalche nome) e soprattutto esterna dove la battaglia è davvero all’ultimo euro…

129 euro al mese, ecco l’offerta per la Peugeot 208 PureTech 75 S&S Like

Stiamo parlando della Peugeot 208 PureTech 75 S&S Like offerta a € 13.900 con finanziamento in 36 mesi, anticipo e maxi rata finale (valore futuro garantito), da pagare solo in caso di riscatto. Le spese accessorie sono le seguenti: pratica € 350, imposta sostitutiva sul contratto € 24,78, spese di incasso € 3,50/rata. L’offerta è disponibile presso le concessionarie aderenti all’iniziativa ed è come sempre soggetta all’approvazione di Banca PSA.

Dettagli del finanziamento

Ma vediamo piu’ nel dettaglio alla nostra offerta partendo dall’importo totale del credito fissato in € 9.562 che prevede anche un anticipo pari a € 4.338. La durata è pari al numero delle rate del finanziamento pari a 36 mesi – 35 rate (essendoci pure l’anticipo…)

Importo della rata mensile è la già ricordata 129 euro a cui va al termine aggiunto (se volete tenervi la vettura) la maxi rata, detta anche valore futuro garantito fissato in € 7.877 Il tasso per questa offerta è di Tan 5,99% e Taeg 8,34% pari ad un totale di interessi pari a € 1.598

con un chilometraggio massimo 45.000 km

Attenzione a queste opportunità inserite nell’offerta Peugeot 208

Il prezzo promozionale è vincolato all’adesione al finanziamento i-Move Advantage, come fanno ormai tutti: prezzo scontato ma vincolato dal finanziamento chev fidelizza il cliente!

La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 km con un importo mensile del servizio di € 21 che vi toglie molti pensieri a meno di un caffè al giorno).

Al termine si può decidere se tenere (saldando l’importo della maxi rata finale), sostituire o restituire l’auto seguendo una prassi ormai standard:

Come scoprire tutte le info e come va su strada la Peugeot 208?

Per avere più informazioni sulla Peugeot 208, sulle nostre impressioni di guida e tutte le info sui modelli e serie speciali vi segnaliamo il LINK dove trovate tutto sulla 208, senza scordarvi di guardare il nostro listino completo senza dimenticare soprattutto che potreste trovare la vostra Peugeot 208 del cuore anche fra le occasioni che i migliori Concessionari italiani pubblicano su Infomotori dove trovate anche le convenienti km zero.

Per risparmiare senza evitare brutte sorprese seguite le regole di Infomotori!

Primo: provate la vettura che desiderate, in questo caso la Peugeot 208 benzina, senza trascurare il resto della gamma che include anche la e208 completamente elettrica ed ovviamente il Diesel;

Secondo: se avete una vettura da permutare andate non solo dal Concessionario ufficiale più vicino (dove provare la vettura…) ma chiamate anche almeno altre due Concessionarie PEUGEOT della vostra regione per verificare se l’offerta ed il valore della vostra stessa vettura sia corretto ricordando che ormai con uno smartphone ed una videoconferenza via whatsapp o skype possono farvi una valutazione a distanza oltre a farvi vedere eventuali km zero…

Terzo: informatevi sempre sui finanziamenti che sono i più interessanti e possono comprendere tutte le voci (compreso bollo, assicurazione, manutenzione, ecc) liberandovi dagli imprevisti con la certezza ogni mese pagherete questi euro ma senza alcuna sorpresa!

Quarto: privilegiare i concessionari da noi selezionati ed ai quali abbiamo dato /(senza che pagassero un centesimo!) il titolo di Top Dealers Italia (vedi qui elenco: https://www.infomotori.com/concessionari/topdealersitalia/)

Buon viaggio!

Carlo Valente