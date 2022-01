Peugeot 208 MY2022: arriva il selettore del cambio “e-toggle”

Il Model Year 2022 della Peugeot 208 conferma la gamma già vista l'anno scorso, apportando però una piccola miglioria all'interno dell'abitacolo

Dopo un 2021 estremamente positivo in fatto di vendite grazie ad oltre 30.000 unità uscite dai concessionari negli ultimi dodici mesi, è tempo anche per la Peugeot 208 di un piccolo “ritocchino” in grado di migliorare sensibilmente la sua dinamica di guida. Il Model Year 2022, infatti, riceve essenzialmente un nuovo selettore del cambio, che sui modelli dotati di trasmissione automatica passa dalla leva “snake” a quella denominata “e-toggle“.

Si tratta di una soluzione che rende più pulita la plancia e la consolle centrale, dove è affiancata dai classici pulsanti da utilizzare per le manovre di parcheggio e necessari per cambiare il driving mode da automatico a manuale. La presenza di questa nuova leva, inoltre, renderà più ergonomico e più facile il suo azionamento, a tutto vantaggio della praticità soprattutto nell’utilizzo quotidiano.

Sostanzialmente invariata, invece, la struttura della gamma che per il mercato italiano propone addirittura sette allestimenti: Like, Active, Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack. Il listino prezzi? In partenza da 16.900 Euro se si sceglie la motorizzazione a benzina PureTech 75, mentre se si opta per i propulsori diesel la base è di 21.100 Euro per l’unità 1.5 BlueHDi da 100 CV. Decisamente più costosa, infine, la versione elettrica e-208 con motore da 136 cavalli e batteria da 50 kWh: servono infatti 33.850 Euro per portarsi a casa l’allestimento Active.