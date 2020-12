Peugeot 3008: con il Black Pack diventa ancora più cattiva

Attesa per il mese di gennaio 2021, la Nuova Peugeot 3008 potrà essere ulteriormente personalizzata con il Black Pack, che aggiunge dettagli e finiture in nero lucido e satinato agli allestimenti GT e GT Pack

Ancora un mese di pazienza e la Nuova Peugeot 3008, che vi abbiamo ampiamente presentato nel nostro articolo di settembre, arriverà nei concessionari: un SUV che va incontro al suo primo restyling a quattro anni dal suo lancio sul mercato e che introduce, assieme alle varie novità estetiche della carrozzeria e tecnologiche dell’abitacolo, due inedite motorizzazioni ibride di tipo plug-in, chiamate rispettivamente Hybrid 300 e Hybrid 225 con cambio automatico a otto rapporti e-Eat8.

Gli allestimenti più esclusivi? Sicuramente il GT e il GT Pack, i quali potranno essere ulteriormente impreziositi da uno speciale pacchetto estetico volto ad “incattivire” un look già di per sè particolarmente sportivo. Il suo nome è Black Pack, avrà un prezzo supplementare rispettivamente di 500 e 300 Euro a seconda dell’equipaggiamento scelto e metterà a disposizione, come si evince dal nome, alcuni dettagli inediti in nero, che di fatto diventerà un vero e proprio elemento distintivo della vettura.

I particolari toccati dal Black Pack saranno la griglia anteriore con logo Peugeot annesso, i quali presenteranno al loro interno un effetto dark chrome simile a quello dedicato ai monogrammi 3008, GT e Peugeot presenti sul resto della carrozzeria, che però assumeranno una tonalità di tipo satinato. La zona inferiore dei paraurti anteriore e posteriore, le minigonne, il profilo laterale tra i parafanghi anteriori e il cofano, i montanti e il tettuccio brilleranno invece di una tinta in nero lucido, che andrà a contrasto con quella satinata non solo all’avantreno ma presente anche sulle barre porta-tutto del tetto. L’opera sarà completata dall’utilizzo della colorazione “grigio tungstene” per gli inserti alla base delle portiere e dall’introduzione di specifici cerchi in lega da 19” modello Washington con colorazione nero Onyx.