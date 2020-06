Peugeot 308: la versione 2020 è ancora più spaziosa e tecnologica

Peugeot 308 nella sua versione 2020 si caratterizza per le prestazioni delle motorizzazioni benzina e diesel (pur con consumi ridotti), la grande capacità di carico, ma anche per la presenza di sistemi di assistenza alla guida di primo livello e l'esclusivo sistema Peugeot i-Cockpit 100% digitale e di un touchscreen capacitivo.

Il milione e più di vetture vendute uno è bastato per placare la fame di Peugeot: la Casa del leone, infatti, ha presentato una nuova versione della pluridecorata e apprezzata 308 che ora arriva con motori benzina e diesel di ultima generazione, sistemi di assistenza alla guida di alto livello e l’esclusivo Peugeot i-Cockpit 100% digitale e di un touchscreen capacitivo.

Nuova Peugeot 308, le caratteristiche

Peugeot 308 è uno dei modelli più apprezzati del brand francese e questo ha spinto l’azienda a la vorare duramente per apportare quelle modifiche che portano la berlina a un livello sicuramente superiore rispetto alla versione precedente, già molto apprezzata dal grande pubblico. Peugeot 308 presenta proporzioni equilibrate sia nella versione berlina che in quella station wagon. Le linee della carrozzeria rivelano un aspetto forte e dinamico, ma anche elegante, quasi senza tempo. All’interno, la plancia si dota del Peugeot i-Cockpit 100% digitale e di un touchscreen capacitivo con finitura dall’aspetto brillante. Il nuovo quadro strumenti digitale si compone di una lamina digitale ad alta definizione da 10 pollici ed integra le ultime evoluzioni in termini di graphic design proposte sulle recenti Peugeot 208 e Peugeot 2008. Il touchscreen a centro plancia è di tipo capacitivo ed adotta una decorazione «glossy» (o brillante), ispirata agli smartphone di ultima generazione. La vettura è dotata della funzione Mirror Screen che permette al conducente di trasferire le principali applicazioni del suo device sullo schermo touchscreen del veicolo. Quest’offerta triple play è compatibile con i protocolli di connessione Mirrorlink, Android Auto ed Apple Carplay. La 3D Connected Navigation, inoltre, è dotata di riconoscimento vocale: reattiva e connessa a TomTom Traffic, permette di ottimizzare gli spostamenti attraverso il monitoraggio delle condizioni del traffico in tempo reale. La segnalazione delle zone di pericolo da ora è compresa gratuitamente nell’offerta di serie (quando presente la 3D Connected Navigation e da allestimento Business e Allure).

Peugeot 308 propone un’offerta completa di aiuti alla guida (ADAS) riservati solitamente a veicoli di segmento superiore. La dotazione comprendere Adaptive Cruise Control con funzione Stop in presenza del cambio automatico EAT8 o con la funzione 30 km/h disponibile con il cambio manuale, con adeguamento automatico della distanza dal veicolo che precede, fino a fermarlo, se necessario; Visiopark con retrocamera a 180° e funzione Park Assist; Active Safety Brake, la frenata automatica di emergenza di ultima generazione; Distance Alert (allerta rischio collisione); Active Lane Departure Warning, l’avviso di superamento involontario delle linee della corsia con correzione attiva della traiettoria a partire da 65 km/h; High Beam Assist; Speed Limit Detection, la lettura dei cartelli stradali con suggerimento del limite di velocità; Active Blind Corner Assist e freno di stazionamento elettricodi serie sulle versioni con cambio automatico).

Nelle versioni benzina sodo disponibili motori 3 cilindri da 1.2 litri di cilindrata con PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, PureTech 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti EAT8, mentre la versione Diesel ha un motore 4 cilindri da 1.5 litri di cilindrata BlueHDi130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti EAT8. Completa la gamma 2020 di Peugeot 308 la versione sportiva GTi, forte del suo motore 4 cilindri da 1.6 litri di cilindrata in grado di sviluppare 263 CV con una coppia massima di 340 Nm.