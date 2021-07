Nuova Peugeot 308 Station Wagon, aperti gli ordini

Nuova Peugeot 308 SW è disponibili in cinque allestimento (Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack) e altrettanti motorizzazioni, tra cui due ibride plug-in con potenze complessive di 180 o 225 CV. Le consegne inizieranno con l'arrivo del 2022

Peugeot ha annunciato l’apertura degli ordini della nuova 308 station wagon. La notizia arriva a pochi giorni dalla quella del via della commercializzazione della versione a cinque porte che porta la Casa francese ad avere una gamma più che mai completa in un segmento dall’alto tasso di competitività come quello del segmento C.

Nuova Peugeot 308 SW: le caratteristiche

Nuova Peugeot 308 SW non è solo una vettura adatta alla famiglia. Una linea moderna e il tanto spazio a disposizione la rendono una valida alternativa per i clienti che non si accontentano di avere una vettura a cinque porte, ma che vogliono anche qualcosa in più in termini di praticità. Con i 4,64 metri di lunghezza e un passo di 2,73 metri, la 308 SW è pronta a diventare una valida alleata nei viaggi anche a lungo raggio. Viaggi con consumi ridotti grazie alle eccezionali doti aerodinamiche ed emissioni di CO2 ridotte, così come il consumo di carburante.

Il divano posteriore può essere diviso in tre sezioni (40/20/40) e grazie ai comandi di ribaltamento azionabili direttamente dal baule si può passare facilmente dai 608 ai 1.634 litri di spazio con il divano posteriore completamente abbattuto. A bordo spicca la plancia comandata col sistema Peugeot i-Cockpit, ora portato a un nuovo livello superiore. L’ampia consolle centrale offre spazio per gli oggetti di uso quotidiano del conducente e del passeggero anteriore, sostenendo quel concetto di modularità che si esprime al meglio nella zona posteriore della vettura.

La vettura è disponibile negli allestimenti: Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack. Active Pack è il livello d’ingresso pur potendo contare su una dotazione di livello, come dimostrato dalla completezza dei sistemi ADAS e dal climatizzatore automatico bi-zona. Allure aggiunge differenti elementi funzionali e di design, mentre i cerchi in lega salgono a 17”. Allure Pack propone quattro ulteriori sistemi ADAS e un diverso design dei cerchi. GT enfatizza il carattere sportivo passando a cerchi da 18”, offrendo il Driver Sport Pack e proiettori Matrix Full LED, mentre il GT Pack comprende l’Electric & Massage Pack e il portellone posteriore con apertura senza mani.

A livello di motorizzazioni, Peugeot mette a disposizione il Diesel BlueHDi 1.5 da 130 CV e il benzina turbo PureTech 1.2 da 110 o 130 CV, ma la grande novità sta nella possibilità di scegliere la motorizzazione ibrida plug-in, con motore elettrico da 110 CV che lavora con uno termico a benzina da 150 o 180 CV, in grado di offrire ottime prestazioni ma anche consumi ed emissioni di CO2 attorno ai 26 g/km, ma, soprattutto, la possibilità di viaggiare in modalità 100% elettrica per 60 km.

Nuova Peugeot 308 SW: quanto costa

In Italia, la nuova Peugeot 308 SW con motorizzazione a benzina PureTech 110 in allestimento Active Pack 308 viene proposta a un prezzo di listino di 24.750 euro, la gamma Diesel parte dai 27.550 euro della BlueHDi 130, mentre la ibrida plug-in parte invece dai 37.750 euro della Hybrid 180 con allestimento Allure. Le consegne inizieranno dai primi mesi del 2022.