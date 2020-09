Peugeot e Novak Djokovic insieme per il Roland-Garros 2020

Anche quest'anno il marchio Peugeot sarà al centro del torneo Roland-Garros 2020, nel quale metterà a disposizione una flotta di veicoli all'80% con tecnologie elettrificate

Doveva svolgersi quattro mesi fa, ma l’emergenza scatenata dal Coronavirus ha rinviato la sua organizzazione dal 27 settembre all’11 ottobre: stiamo parlando del Roland-Garros 2020, celebre torneo tennistico che da 37 anni ha come partner di eccezione il marchio Peugeot. Una collaborazione che proseguirà anche quest’anno, nel quale l’intenzione della Casa del Leone è quella di spingere ancora di più sulle tecnologie elettrificate dei veicoli messi a disposizione.

Rispetto al 2019, Peugeot metterà in campo una flotta composta dall’80% di vetture elettriche, che per la precisione ammonteranno a 178 tra veicoli ibridi e completamente a zero emissioni. Il marchio francese, in questo modo, mira a ridurre di oltre il 60% le emissioni di CO2 rispetto alla scorsa edizione, per una “transizione energetica” che potrà contare sulla presenza della 508 (anche in versione SW Hybrid), della 3008 Hybrid4, della e-2008 e della e-Traveller. Ognuno di essi sarà personalizzato con il logo Peugeot, quello del Roland-Garros e l’indicazione “Auto ufficiale”, associata alla scritta sul cofano “Passa all’elettrico”.

In questo senso, oltre a garantire i trasferimenti dei giocatori, dei VIP e degli addetti ai lavori, il brand transalpino darà il via a una campagna di comunicazione internazionale, nella quale Novak Djokovic sarà il protagonista principale, oltre che figura chiave del concorso Peugeot France che darà la possibilità di vincere i biglietti per assistere all’intero torneo. Novak sarà quindi l’ambasciatore del marchio e della transizione energetica verso l’elettrico, che spingerà inoltre Peugeot ad allestire un podio con la bellissima e-208, portavoce di questo progressivo cambiamento e disponibile in tre motorizzazioni: benzina, diesel o 100% elettrica.