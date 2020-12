Ypsilon Dreamers: il prossimo testimonial Lancia potresti essere tu!

In occasione del 35esimo anniversario della Ypsilon, il marchio Lancia ha creato un concorso per sole donne grazie al quale diventare testimonial digitale

E’ la seconda auto più venduta in Italia dopo la Fiat Panda: esatto, avete capito bene, è proprio la Lancia Ypsilon, storica citycar che quest’anno spegne 35 candeline e che sarà anche prodotta nella specifica versione EcoChic a motorizzazione Mild Hybrid.

Un modello che rappresenta sicuramente un grande passo in avanti per una delle utilitarie più apprezzate dalle donne italiane, che da oggi potranno anche partecipare a un concorso dedicato a questa vettura diventando testimonial digitali per il marchio facente parte del Gruppo FCA. Si chiama “Ypsilon Dreamers” e si bassa sulla condivisione di un proprio traguardo personale raggiunto in cui abbia preso parte anche questa vettura: che sia un viaggio passato o da programmare in futuro, l’inizio di un’attività o la vittoria di una sfida con se stesse, l’importante è pubblicare il contenuto in questione sui propri canali social, aggiungendo lo specifico hashtag #YpsilonDreamers.

Le storie più significative e originali saranno poi scelte per la realizzazione di un video, che verrà successivamente pubblicato sui canali media del marchio Lancia. Si tratta di un progetto di valorizzazione davvero importante, per il quale il Gruppo FCA ha portato sotto i riflettori una testimonial d’eccezione: stiamo parlando di Giulia Carla Bassani, anche conosciuta come @astro_giulia e oggi studentessa di ingegneria aerospaziale e ricercatrice associata al Blue Marble Space Institute for Science, per il quale sta lavorando a un progetto di ricerca in vista delle prossime missioni spaziali su Marte. Il suo sogno? Diventare un’astronauta, una vocazione che oggi l’ha condotta fin qui. E voi? Qual è la stata la vostra scintilla interiore che vi ha portato in alto?