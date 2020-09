Playmobil svela i nuovi Volkwagen Bulli e Maggiolino

Volkswagen e Playmobil fanno squadra e da gennaio 2021 lanceranno sul mercato i kit da costruire di due vetture storiche del brand tedesco, il Bulli T1 e il Maggiolino

Se avete vissuto gli anni ’60 e ’70 allora sicuramente vi ricorderete di loro. Di cosa stiamo parlando? Di due vetture che hanno fatto la storia del marchio Volkswagen, vale a dire il mitico Maggiolino e il Bulli T1, camper che ancora oggi è ricercatissimo da tutti gli appassionati. Due modelli vintage dai quali Playmobil ha tratto ispirazione per creare due kit giocattolo da costruire, che faranno sicuramente contenti giovani e, con più probabilità, meno giovani.

Cominciamo dal “Beetle”: il famoso Maggiolino viene proposto in un set da 52 pezzi come un’auto di famiglia, nella quale trovano posto i genitori sui sedili anteriori e il figlio su quelli posteriori, con tanto di portapacchi sul tettuccio contenente tavola da surf e valigia. Il kit da l’idea di una vettura pronta per le vacanze al mare, un po’ come il Bulli T1, che invece è composto da un kit contenente ben 74 pezzi: qui troviamo due “hippie” al volante, pronti all’avventura con macchina fotografica e cartina alla mano.

Entrambi i modelli sono realizzati con apposita licenza Volkswagen e arriveranno sul mercato entro gennaio 2021. Il loro prezzo? Al momento non ci sono cifre ufficiali, ma state tranquilli: se guardando le immagini proposte nella gallery a corredo di questo articolo vi sono venuti gli occhi lucidi, non baderete certamente a spese…