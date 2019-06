Porsche 911 Blue Riviera, il tuning di RWB

RWB modifica una Porsche 911 color Blue Riviera: si tratta di una 993 del 1995 customizzata nella meccanica e nell'estetica

Le pazzesche Porsche 911 create nel corso degli anni da RWB sono sempre state piuttosto controverse, dato che molti puristi non le amano. Gli amanti del tuning invece le apprezzano enormemente e fanno a gara per aggiudicarsele. Quella che vi proponiamo di seguito è una Porsche 911 993 del 1995, costruito da Vincent Wong di Forgestar Wheels e Akira Nakai, l’uomo che sta dietro Rauh-Welt-Begriff (RWB).

La prima cosa che noterete di questa 911 è lo schema di colore Riviera Blue realizzato da LT Motorwerks, azienda specializzata con sede in California. Con l’auto così “agghindata” si è dato il via alle modifiche estetiche e meccaniche. Il primo passo è stato inserire il bodykit da 17 pezzi che include passaruota maggiorati, frontale e un poderoso alettone posteriore.

Custom è anche il terminale di scarico con accenti in fibra di carbonio (materiale che ritroviamo anche nella zona motore, dove alcuni elementi sono marchiati Rennline e rifiniti in rosso. Sempre rosse sono le pinze dei freni, mentre gli interni sono caratterizzati da un volante Momo, pedali Rennline, nuovi sedili e un cambio studiato appositamente per questa Porsche 911.