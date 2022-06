Porsche 911 Carrera GTS: la Cabriolet America Edition ha il cambio manuale

Il terzo capitolo della "scoperta" di Zuffenhausen per gli USA ha come base la potentissima 911 GTS Carrera: il suo listino parte da 184.920 dollari

Cambio manuale al volante di una Porsche: esiste forse un abbinamento più esclusivo? Dopo la Sport Classic, la Casa di Zuffenhausen ha deciso di proporre una nuova serie limitata proseguendo la tradizione cominciata nel 1953 con l’iconica 356 America Roadster, che proprio quest’anno festeggia i suoi 70 anni di vita, e proseguita nel 1992 con la 964.

Stavolta la base tecnica è quella della 911 Carrera GTS Cabriolet, che ottiene il suffisso “America Edition” per un’edizione destinata unicamente al mercato statunitense: realizzata dal reparto Porsche Exclusive Manufaktur in collaborazione con Porsche North America, è equipaggiata con il sei cilindri boxer da 3.0 Litri capace di erogare 480 cavalli e 570 Nm di coppia massima, scaricati a terra dalla trazione posteriore in abbinamento a un cambio manuale a sette rapporti.

Compresi nel pacchetto anche il sistema PASM (Porsche Active Suspension Management) delle sospensioni elettroniche che riduce l’altezza a terra della vettura di 10mm, il pacchetto Sport Chrono, lo scarico sportivo e, in via opzionale, l’asse posteriore sterzante assieme all’impianto frenante PCCB (Porsche Ceramic Composite Brakes) con dischi carbo-ceramici ad alte prestazioni da 408 mm di diametro.

Dal punto di vista estetico, invece, la bellissima Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet “America Edition” si distingue per la colorazione esclusiva in Azure Blue 356 dove trovano posto anche il parabrezza con bordo in Satin Black e i cerchi in lega specifici RS Spyder con finitura bianca, argentea e in Guards Red. Quest’ultima tinta si ritrova anche nelle decalcomanie sottoporta, nella sigla al posteriore che identifica il modello, nelle cuciture presenti nell’abitacolo (alternate a quelle Pebble Grey su rivestimenti in pelle nera) e nelle cinture di sicurezza. La ciliegina sulla torta? I battitacco illuminati che riportano i tre modelli di questa versione speciale – nell’ordine la 356, la 964 e proprio questa speciale 911 Carrera GTS.

La Porsche 911 Carrera GTS “America Edition” sarà riservata esclusivamente al mercato americano, dove uscirà nei concessionari entro la fine dell’anno a un prezzo di base di 184.920 dollari (circa 180.000 Euro).