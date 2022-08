Porsche 911 GT3 RS: la berlinetta da corsa di Stoccarda in versione “street legal”

Il marchio tedesco ha presentato l'ultima evoluzione della bellissima 911 GT3 RS, ormai sempre più vicina nelle specifiche alla GT3 R del GT World Challenge

Dopo la GT3 R da corsa, ora tocca alla sua “gemella” che può essere utilizzata anche su strada: negli scorsi giorni il marchio Porsche ha presentato il MY2023 della 911 GT3 RS, che si differenzia dal modello precedente per diverse soluzioni tecniche che l’avvicina sempre di più al mondo della pista dove le berlinette di Stoccarda competono regolarmente nel GT World Challenge. Le novità messe sul piatto sono veramente tante e toccano il look estetico (ancora più sportivo), l’aerodinamica e, ovviamente, il motore, sempre in configurazione “flat-six” e ora capace di esprimere la bellezza di 525 cavalli.

Per quanto riguarda l’estetica, la nuova Porsche 911 GT3 RS propone innanzitutto un rivisto splitter frontale che fornisce più stabilità al telaio convogliando i flussi d’aria sia al di sopra che al di sotto della vettura. Modificato anche il cofano, con elementi aerodinamici attivi, così come le paratie laterali e il diffusore posteriore in carbonio (di chiara ispirazione GT3 R), abbinato al gigantesco alettone che la distingue da qualsiasi altra 911 presente sul mercato.

Secondo la scheda tecnica, la nuova Porsche 911 GT3 RS è in grado di fornire una downforce di 409 kg a 200 km/h e di ben 860 kg a 285 km/h, un valore praticamente doppio a quello dello scorso Model Year. Lo splitter anteriore e lo stesso alettone, inoltre, sono provvisti di sistema DRS mutuato da quello impiegato in F1, che fornisce maggiore stabilità alla basse velocità e aumenta le capacità di frenata quando il pilota si trova in staccata fungendo da freno aerodinamico.

E il motore? Sotto il cofano è sempre presente il sei cilindri Boxer da 4.0 Litri della generazione precedente… ora però potenziato fino a 525 cavalli e 465 Nm di coppia massima. In abbinamento è previsto il cambio PDK a sette rapporti accorciati, che permette di raggiungere la top speed di 296 km/h e di fermare il cronometro dello 0-100 in soli 3,2 secondi. La dotazione è completata dall’impianto frenante maggiorato con dischi (a richiesta carbo-ceramici) da 408mm all’anteriore e da 380mm al posteriore, dai cerchi monodado da 20 e 21”, da un corpo vettura in fibra di carbonio pesante complessivamente 1.450 kg e da sospensioni pluri-regolabili dal pilota in tre tarature (Normal, Sport e Track). Il prezzo? In partenza da 239.435 Euro.