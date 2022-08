Porsche 911: la Sally Special del film Cars diventa realtà (e andrà all’asta)

Grazie alla collaborazione con il team di produzione del film Pixar, il marchio Porsche ha realizzato una one-off su base 911 GTS che riproduce la Sally Carrera

Vi ricordate “Sally” del film Cars, la Porsche 911 Carrera che si innamorò di Saetta McQueen? Ecco, sappiate che la Casa di Stoccarda l’ha fatta diventare realtà, trasformandola in una one-off unica nel proprio genere su base 911 GTS. Si chiama Porsche 911 “Sally Special” e fa parte di un progetto che è nato a novembre dell’anno scorso, quando il marchio tedesco ha riunito il team del film Pixar assieme alla divisione Porsche Exclusive Manifaktur, al centro stile di Weissach e alla divisione North America.

L’ambizione comune è stata quella di rendere reale in tutti i suoi dettagli la Porsche 911 Carrera del 2002 vista nel film di animazione della Pixar, utilizzando come base (appunto) una 911 GTS sulla quale è stato utilizzato il colore Sally Blue Metallic creato appositamente per questo modello. Tra gli altri elementi unici vale la pena citare la presenza dei cerchi in lega Turbo da 20” all’anteriore e da 21” al posteriore, del tatuaggio tribale sotto lo spoiler posteriore e di un abitacolo sempre in tema blu con rivestimenti in pelle, cuciture Speed Blue e badge specifico sulla plancia lato passeggero e sulla soglia delle portiere.

La Porsche 911 Sally Special, come potete immaginare, sarà un modello unico e per questo motivo sarà battuto all’asta da RM Sotheby’s il 20 agosto alla Monterey Car Week, in California. Chi si aggiudicherà il lotto riceverà, oltre alla vettura, diversi altri gadget tra i quali un orologio in tinta Sally Blue Metallic creato da Porsche in collaborazione con Pixar, un secondo set di cerchi per l’uso in pista, i modelli in argilla che hanno definito lo sviluppo dell’auto e un libro che ne racconta tutta la storia. Il ricavato andrà in beneficienza a due associazioni: Girls Inc., che si occupa di aiutare le ragazze americane in difficoltà economiche e sociali, e UNHCR, vicina alla causa Ucraina nella guerra contro la Russia.