Porsche Cayenne Nebulus: elaborazione esagerata da 962 CV e 1.250 Nm!

Il preparatore tedesco Nebulus ha collaborato con l'HGP Turbonachrüstung per dar vita a una Porsche Cayenne davvero estrema da 962 cavalli e con piccole modifiche estetiche che la rendono ancora più aggressiva

Se la versione Turbo della Porsche Cayenne vi sembra poco reattiva nello scatto 0-100 km/h, allora dovete assolutamente fare un colpo di telefono al preparatore tedesco Nebulus, che saprà certamente rinvigorire il 4.0 Litri V8 del SUV tedesco per portarlo verso vette di potenza finora inesplorate. Il tuner in questione, infatti, ha preso recentemente per le mani una Cayenne di questo tipo, al fine di migliorarla sia sotto il lato delle prestazioni che, in parte, dell’estetica.

Grazie alla specifica collaborazione con la HGP Turbonachrüstung, azienda leader nell’installazione di turbine per il mondo automotive, il risultato è davvero strabiliante e lo potete osservare nella gallery a corredo di questo articolo. La Porsche Cayenne in questione, ribattezzata “Nebulus”, ha ottenuto innanzitutto un nuovo look, contraddistinto da una tinta inedita in nero opaco ossidiana a cui poi sono stati aggiunti alcuni strati di vinile rosso rubino, senza poi dimenticare le decorazioni del caso realizzate da Hajo Lemke dello Studio 811 Design.

La vera sorpresa, però, è tutta nascosta sotto il cofano: attraverso l’installazione di un sistema di sovralimentazione maggiorato, di nuovi collettori d’aspirazione e di un filtro dell’aria sportivo, la Cayenne Nebulus ora può vantare una potenza “monstre” di ben 962 cavalli, che va a braccetto con una coppia massima di addirittura 1.250 Nm (!). Qualche dato prestazionale? Purtroppo il tuner tedesco non ha ufficializzato nulla: si sa soltanto che il limitatore V-Max di velocità è stato rimosso, per permettere al V8 biturbo della Cayenne di esprimere il suo massimo potenziale. In ogni caso, ben al di sopra dei 286 km/h di top speed e dei 3,9 secondi necessari alla “Turbo standard” per coprire lo scatto sullo 0-100…