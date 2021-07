Porsche Macan 2021: il restyling la rende ancora più sportiva e potente

L'ultima generazione della Macan prima della trasformazione in versione "elettrica" propone uno stile estetico più accattivante e una maggiore potenza per tutte e tre le versioni a listino

Nell’attesa di vederla trasformata con una powertrain completamente elettrica, la Porsche Macan debutta in versione 2021 con un aggiornamento (il terzo dal suo arrivo sul mercato nel 2013) che va a toccare sia l’aspetto estetico che la dotazione tecnologica di bordo… nonchè la gamma motori, declinata ora in funzione delle tre versioni “base”, S e GTS.

Ma andiamo con ordine e vediamo com’è cambiata la nuova Macan 2021: esteriormente il look ora può contare su una nuova mascherina più sportiva con prese d’aria laterali, sormontate da gruppi ottici a tecnologia Full LED che sono riproposti anche al posteriore. Qui i fari sono connessi da un’unica firma luminosa rossa, che dà il proprio contributo a un design muscoloso ma allo stesso tempo compatto, impreziosito ora anche da un inedito diffusore, dagli specchietti Sport Design e dai cerchi con dimensioni 19-21”.

Passando nell’abitacolo le novità più importanti sono rappresentate dal rinnovato sistema infotainment con schermo touchscreen da 10,9” e comandi a sfioramento, da una leva del cambio più piccola e affilata, dal volante GT Sport di derivazione 911 e dalla selleria nelle seguenti tonalità: Papaya, Gentian Blue e Chalk. Le prime due arricchiscono anche i colori della carrozzeria, che a listino possono contare pure sull’inedita Python Green per la più aggressiva GTS.

Lato motorizzazioni, la gamma della nuova Porsche Macan 2021 ora si divide in tre versioni ben distinte, tutte equipaggiate con il cambio PDK a doppia frizione a sette rapporti e con la trazione integrale PTM:

Macan “base” , con un 2.0 Litri turbo da 265 cavalli e 400 Nm di coppia massima che permette di toccare i 232 km/h di top speed e il tempo di 6,2 secondi nello scatto 0-100

, con un 2.0 Litri turbo da 265 cavalli e 400 Nm di coppia massima che permette di toccare i 232 km/h di top speed e il tempo di 6,2 secondi nello scatto 0-100 Macan S , con il V6 2.9 Litri a doppio turbo-compressore installato sulla precedente GTS capace di 380 CV e 520 Nm di coppia massima (257 km/h di top speed e 4,6 secondi nello 0-100)

, con il V6 2.9 Litri a doppio turbo-compressore installato sulla precedente GTS capace di 380 CV e 520 Nm di coppia massima (257 km/h di top speed e 4,6 secondi nello 0-100) Macan GTS, la top di gamma sempre con il V6 2.9 Litri ma “pompato” fino a 441 cavalli e 550 Nm di coppia massima, sufficienti a raggiungere la top speed di 272 km/h e a fermare il cronometro dello 0-100 in 4,3 secondi

Concludiamo la nostra analisi sul terzo restyling della Porsche Macan 2021 soffermandoci sulla dotazione meccanica di serie: a partire dalla versione S il SUV tedesco ora propone il sistema PASM (Porsche Active Suspension Management) per la gestione degli ammortizzatori pneumatici, mentre già dalla “base” i clienti potranno trovare il pacchetto Sport Chrono per prestazioni più brillanti in ogni condizione di guida. Sulla GTS, invece, debutta un inedito assetto sportivo con altezza da terra ridotta di 10 mm e impianto frenante Porsche Surface Coated Brake, assieme all’inedito GTS Sport Package che aggiunge i cerchi da 21” RS Spyder, i sedili a 18 regolazioni elettriche, il Porsche Torque Vectoring Plus per l’assale posteriore e i dettagli in carbonio per l’abitacolo.

Prezzi e disponibilità? La nuova Porsche Macan 2021 sarà disponibile dal mese di ottobre con un listino in partenza da 66.293 Euro per la versione base, che sale a 75.400 Euro per la S e a 92.431 Euro per la top di gamma GTS.