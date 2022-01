Prezzi carburanti in clamoroso rialzo: la benzina a 1,778 Euro, il Diesel a 1,647

In una settimana il prezzo della benzina è aumentato di quasi 2 centesimi e mezzo. Rispetto a un anno fa il pieno si paga circa 15 Euro in più

Torna ad accelerare la corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti: secondo le ultime rilevazioni del Ministero della Transizione ecologica, in una sola settimana la benzina è aumentata di 2,43 centesimi (passando da 1,754 a 1,778 Euro/Litro) mentre il diesel ora costa 2,69 centesimi in più e tocca quota 1,647 Euro. Sostanzialmente stabile, invece, il GPL che rimane a 0,816 Euro, mentre è in salita repentina il prezzo del gasolio da riscaldamento per le abitazioni, che è passato da 1,436 a 1,466 Euro.

Con questi dati i calcoli sono presto fatti: in base a ciò che ha affermato l’Unione Nazionale Consumatori, dall’inizio dell’anno “un litro di benzina è aumentato di quasi 6 cent (5,90), pari a 2,95 euro a pieno, mentre il gasolio di oltre 6 cent (6,18), equivalenti a 3,9 euro per un rifornimento e pari a 74 euro su base annua“. La “stangata” per gli italiani nell’arco temporale di 12 mesi è di 363 Euro per la benzina e 361 Euro per il diesel: ciò va a toccare anche i costi per il trasporto delle merci, a loro volta superiori dell’11% rispetto alla media europea per un valore di 13 miliardi di Euro all’anno.

“Si tratta di una vera e propria emergenza, con effetti negativi sull’intero sistema economico – ha precisato Furio Truzzi, presidente di Assoutenti – E’ necessario un intervento del Governo perché il potere d’acquisto dei cittadini subirà un duro contraccolpo e le conseguenze si faranno sentire direttamente sui consumi. Bisogna intervenire al più presto sui prezzi dei carburanti introducendo strumenti in grado di sterilizzare l’Iva e ridurre le accise quando i prezzi alla pompa salgono oltre una certa soglia“. Le tasse che si pagano su benzina e diesel, infatti, pesano per il 60% su ogni litro di carburante, nonostante il loro costo sia inferiore alla media europea rispettivamente di 5 e 7,5 centesimi.