Caro carburanti: prezzo della benzina ai massimi da luglio 2022

Il presidente dell'Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona: "È una stangata per il rientro dalle vacanze. Flop del governo sull'esposizione del prezzo medio regionale"

Il caro carburanti sta creando non pochi problemi alle famiglie italiane nonostante i tentativi di arginare l’aumento dei prezzi da parte del Governo come la legge, in vigore dall’1 agosto 2023, che impone l’obbligo per i distributori situati su strade e autostrade di affiggere un cartellone contenente i prezzi medi delle diverse tipologie di carburante disponibili presso il punto vendita, insieme ai prezzi effettivamente praticati.

Caro carburanti: un salasso per gli italiani

I valori contiamo a crescere e il prezzo medio della benzina in aumento nell’ultima settimana, dal 14 al 20 agosto, è ai massimi da un anno. Secondo la rilevazione del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, la verde in modalità self si è attestata a 1,946 euro in crescita di 0,7 centesimi (+0,37%). Il gasolio, invece, ha oscillato intorno a 1,845, in aumento di +1,7 centesimi (+0,96%). Resta stabile oltre i 2 euro la verde in autostrada, a 2,018 euro a litro in self mentre il gasolio è a 1,932 euro. Nelle Marche la benzina a prezzo più basso 1,925 euro e la più cara in Basilicata a 1,971 euro. La provincia di Bolzano ha il prezzo più alto, 1,984 euro. La Valle d’Aosta è una delle regioni con il maggiore rincaro sul prezzo della benzina e del gasolio in modalità self-service.

Il presidente dell’Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona, ha commentato così i dati settimanali del Mase sul costo della benzina: “È una stangata per il rientro dalle vacanze. Una speculazione bella e buona che colpisce chi sta rientrando dalle ferie o ha deciso di partire solo ora per raggiungere il luogo di villeggiatura. In una sola settimana un pieno da 50 litri costa 36 cent in più per la benzina self e 88 cent per il gasolio. Nel mese di agosto un litro di benzina è rincarato di quasi 5 cent, con un rialzo del 2,5%, pari a 2 euro e 41 cent per un pieno, mentre il gasolio costa quasi 10 cent al litro in più, con un balzo del 5,7%, pari a 4 euro e 96 cent a rifornimento, pari su base annua a 119 euro per una famiglia che fa due pieni al mese. Il flop del governo sull’esposizione del prezzo medio regionale è ancora più lampante se si considerano le medie regionali. Nonostante dopo il 16 agosto l’impennata dei prezzi abbia subito un rallentamento, dal 1° agosto a oggi il prezzo medio in autostrada della benzina self è rincarato di 3,4 cent al litro, pari a 1 euro e 70 centesimi per un pieno di 50 litri. Va ancora peggio per il gasolio che balza di 7,8 cent al litro, pari a 3 euro e 90 cent a rifornimento“.