Project Trinity: nel futuro di Volkswagen c’è un’ammiraglia full electric

Il modello di punta del brand ID di Volkswagen si chiamerà Trinity e sarà un'ammiraglia con powertrain elettrica dall'autonomia superiore ai 600 km e sistemi di guida autonoma di Livello 4

Ve l’avevamo anticipata lo scorso mese di dicembre e dopo le prime anticipazioni, finalmente, sono arrivate le conferme che stavamo aspettando: al vertice del brand ID del Gruppo Volkswagen arriverà una berlina “ammiraglia” di tipo familiare completamente elettrica, capace di battersi ad armi pari con la leader incontrastata di questo segmento, vale a dire la Tesla Model S. Il suo nome? Farà parte del “Project Trinity” e arriverà sicuramente non prima del 2026, come affermato dall’Amministratore Delegato della Casa con base a Wolfsburg Ralf Brandstatter.

La notizia è stata riportata dal portale tedesco Automobilwoche, secondo il quale la futura Volkswagen Trinity si distanzierà dalle sue simili basate su pianale MEB per inseguire in un certo senso lo stesso scopo portato avanti dal Progetto Artemis di Audi: “Rappresenterà la prossima generazione di mobilità elettrica – ha sottolineato Ralf Brandstatter – La Trinity sarà destinata a diventare una leader dell’innovazione per il marchio Volkswagen“, e quindi fungerà da piattaforma di sviluppo per nuove tecnologie da inserire sui successivi modelli a zero emissioni del marchio.

Di conseguenza la Trinity diventerà il modello di punta della famiglia ID e proporrà una powertrain a batterie capace di almeno 600 km di autonomia, assieme a un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida rivolti completamente a quella autonoma di Livello 4. Per quanto riguarda l’estetica purtroppo non possiamo fornirvi notizie ufficiali, ma sappiamo solamente che dovrebbe prendere spunto dal concept ID.Vizzion del 2018: rispetto a questo, però, non sarà un semplice prototipo, ma piuttosto un veicolo destinato alla produzione in massa con circa 300mila unità all’anno. Parola di Ralf Brandstatter. Saranno veramente questi i piani del Gruppo Volkswagen per la mobilità elettrica del futuro?