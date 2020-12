Volkswagen ID.6: la familiare da 700 km di autonomia arriva nel 2023

Il Gruppo Volkswagen ha rilasciato le prime informazioni sulla ID.6, versione "allungata" della ID.4 con una powertrain capace di un'autonomia fino a 700 km nella versione più potente

Con la ID.3 già nelle concessionarie e la ID.4 ormai pronta al suo debutto nel mercato italiano e europeo, il Gruppo Volkswagen è sempre più convinto che l’elettrico sia la tecnologia del futuro: per questo motivo l’intenzione è quella di espandere presto la gamma ID, non solo con il progetto di una citycar berlina dal nome ID.1 e da un piccolo crossover cittadino con sigla ID.2… ma anche con una auto destinata alle famiglie in codice ID.6, sia con carrozzeria berlina che in quella station wagon.

Derivata strettamente dal concept Vizzion, questa vettura è già in fase di progettazione nello stabilimento tedesco di Emden – dove è meglio conosciuta con il nome Aero-B – e potenzialmente potrà prendere il posto della Passat nel giro di tre anni: parola di Frank Welsch, responsabile del settore “ricerca e sviluppo” del Gruppo Volkswagen che, in un’intervista al magazine britannico Autocar, ha anche sottolineato quale sarà la dotazione della nuova elettrica del marchio tedesco.

A livello di powerunit si parla di due varianti ben distinte: la prima con un solo motore elettrico al posteriore, affiancata da una seconda con due unità elettrificate su entrambi gli assali, che quindi andranno a identificare una trazione di tipo integrale. La batteria, invece, sarà di 84 kWh per entrambe le versioni, capaci di raggiungere quindi un’autonomia di circa 700 km con una singola ricarica: quest’ultima, inoltre, sarà effettuabile in modalità rapida fino a 200 kW, grazie a cui la ID.6 potrà ottenere circa 230 km di percorrenza in soli 10 minuti di connessione a un colonnina a corrente continua.

Ma non è tutto: sempre nell’ottica di espandere la gamma ID, i piani del Gruppo Volkswagen prevedono anche il lancio di un SUV-coupé nel 2021 (chiamato ID.5) e di un van elettrico (conosciuto come ID Buzz), che anticiperanno la ID.1 e la protagonista di questo articolo, pronta quindi a scontrarsi direttamente con modelli elettrici del calibro della BMW i4 e della Mercedes EQE. Si prospetta un altro successo assicurato per la Casa con sede a Wolfsburg?