Prova su strada della Renault Twingo elettrica Vibes

Finalmente anche Renault Twingo prende la scossa con un motore elettrico da 22 kWh adatto per viaggiare in città senza ansie da autonomia. Stupenda la versione VIbes arancio e bianca che rende questa citycar davvero cool oltre che eco

Renault non è certo l’ultima arrivata nel mondo delle elettriche vantando la vettura piu’ venduta in Europa con la ZOE oltre ad avere una gamma completa di commerciali leggeri elettrici. Sul versante delle citycar mancava però una rivale delle varie Smart EQ (casualmente sviluppata dalla stessa Renault) , Fiat 500e ed Honda e per fare qualche nome…

Ecco perchè la Twingo è la vettura giusta al momento gusto col prezzo giusto! Non potevamo certo non testarla ed eccola infatti arrivata in redazione nella vivace versione Vibes che si caratterizza per l’esclusivo colore ‘’Orange Valencia” abbinati agli inediti stripping color arancione o bianco, gli inserti bianchi sulla griglia della calandra, i cerchi in lega 16’’ diamantati Monega con dettagli arancioni.

Twingo Electric Vibes Limited Edition gioca decisamente sui contrasti e colora la tua quotidianità grazie a un look ancora più dinamico che ha fatto girare la testa a piu’ di una ragazza, ma non solo!

Per i dati tecnici, caratteristiche ed allestimenti vi rimandiamo al nostro dettagliato listino mentre qui ci soffermiamo più sulle qualità dinamiche, sull’autonomia e sui tempi di carica rimandandovi anche alla nostra precedente scheda di presentazione per non essere ripetitivi. Look sbarazzino e personalità frizzante, Twingo Electric Vibes Limited Edition non passa inosservata! Con la sua specifica inedita e solare tinta Orange Valencia e le tante altre vibranti tonalità cromatiche, Twingo Electric Vibes Limited Edition è la risposta ideale alla monotonia e al grigiore dell’asfalto urbano.

Con i suoi stripping distintivi, che evocano l’idea di vibrazioni, composti da linee bianche e grigie oppure arancioni e grigie (in funzione della tinta prescelta), Twingo Limited Edition trasmette al primo sguardo una carica di energia positiva che non guasta certo in questa speciale fase caratterizzata da una pandemia che ci limita da oltre un anno.

Due le versioni di stripping proposte: la versione cosiddetta “light”, che evidenzia la linea che corre lungo la carrozzeria, e la versione “full” che si estende fino al tetto. Sulle porte posteriori, il monogramma Vibes orna le modanature di protezione laterali come la fibbia di una cintura che è stata quella che ci è arrivata in redazione e abbiamo passato agli amici di www.andiamoelettrico.it (la comunità di owners elettrici più’ grande d’Italia con oltre 5.000 registrati).

Nell’abitacolo, il disegno Vibes dalle strisce colorate viene ripreso non solo sulla plancia, ma anche sui sedili con selleria mista tessuto/pelle TEP. Il tutto è completato dalle esclusive soglie porta, dai tappetini e dalla base della leva del cambio color arancione anodizzato. La città è il terreno di caccia della baby Renault, che con la sua estrema maneggevolezza ne conosce ogni angolo, adattandosi perfettamente agli stretti vicoli dei centri storici, grazie al suo raggio di sterzata di soli 4,3 m.

Piacevole e divertente da guidare, l’accelerazione del suo motore R80 da 60 kW è elettrizzante e con la sua autonomia fino a 270km WLTP in ciclo urbano che nella guida tradizionale scendono a circa 200 senza privarsi nessuna emozione e con temperature ancora rigide che non aiutano certo la sua autonomia. la libertà è assicurata: Twingo Electric Vibes Limited Edition può accompagnare tra casa, ufficio, e tempo libero per un’intera settimana con una sola carica, anche se noi ci siamo fatti prendere la mano e ne abbiamo fatto tre segnalando che è sempre meglio caricarla quando arriva al 25% per portarla non oltre l’80% per mantenere in perfetta forma le sue batterie!

E se si vuole ottimizzare il tempo di un caffè, l’auto regala fino a 80 km di autonomia con una ricarica di soli 30 minuti, grazie al caricatore CaméléonTM AC 22 kW di serie, una vera chicca che poche vetture hanno la fortuna di avere e che significa che se trovate una colonnina da 22 kW potete caricare la vostra Twingo giusto in un’ora a differenza di molte sue rivali che si fermano a 11 kW di caricatore e che raddoppiano quindi il tempo di carica ed ancora peggio a chi la offre con caricatore interno da 7,5 kW …. Per nostra fortuna ne abbiamo giusto una gratuita a 1.000 metri dalla redazione di Vicenza, dove le elettriche non pagano il parcheggio in centro oltre a non pagare il bollo per 5 anni (in Veneto) per poi versare appena il 25% del valore richiesto.

Per le donne moderne, iperconnesse e super organizzate nella loro vita quotidiana, Twingo Electric Vibes Limited Edition è una perfetta alleata, consentendo loro di pianificare la ricarica in qualunque momento tramite smartphone, grazie al sistema multimediale EASY LINK con display da 7” e radio DAB, compatibile con Android Auto™ ed AppleCarPlay™, all’app MY Renault e ai servizi connessi Z.E. Questo dice Renault anche se Twingo come la cugina Smart Forfour le vediamo perfette anche per i fratelli, i compagni e gli stessi papà che per andare in centro possono lasciare il loro SUV in garage e prendersi la Twingo che è la perfetta seconda auto di famiglia.

Sinceramente pure il sottoscritto che non è una bella bionda ma un maturo cinquantenne che viaggia per scelta in modalità elettrica da oltre 200.000 km, trovo la Twingo Electric una vettura super divertente tanto da non aver avuto nessun rimpianto a lasciare in garage altre BEV ben piu’ potenti ma meno frizzanti in città della Vibes. Renault ha messo a frutto tutto il suo pluriennale know-how del segmento delle piccole city car per dar vita ad un veicolo elettrico che si sposa perfettamente con le esigenze degli automobilisti urbani.

Twingo Electric Vibes Limited Edition è disponibile con batteria di proprietà a 24.350 euro che non sono certo pochi per una citycar seppur superaccessoriata ma se dovete rottamare una vecchia vettura il prezzo quasi si dimezza diventando davvero allettante.

In sintesi la Twingo Electric Vibes Limited Edition vanta un’ottima abitabilità anteriore con sedili molto avvolgenti, strumentazione completa, ben accessoriata (inclusi pure i sedili riscaldabili) , prestazioni molto buone per la città’ con uno scatto ed una coppia da ZEV col peperoncino. La si parcheggia ovunque, sterzo super, freni eccellenti e usando con la modalità B (BRAKE) si sfrutta tutta la frenata rigenerativa, consumi davvero contenuti, super stabile anche in collina avendo il baricentro basso e rinforzato dal peso del pacco batterie che la tiene incollata all’asfalto potendo contare anche su generose scarpe.

Sicuramente da comprare se avete un posto auto con una presa elettrica, come tutte le auto elettriche visto che lo stesso successo delle auto con la spina (elettriche pure e plug-in) richiede la carica domestica per godersi al meglio la propria vettura. Se non avete la possibilità di ricaricarla ancora a casa o in ufficio potete sempre iniziare con una ibrida pura come la Clio Hybrid, giusto per restare in casa Renault, aspettando che la rete infrastrutturale raggiunga il boom delle vendite con le auto con la spina!