Questa Ferrari 308 GT4 piena di ruggine è in vendita all’asta: perchè?

Un utente eBay ha messo in vendita al prezzo di circa 17.500 Euro questa Ferrari 308 GT4: a causa della ruggine è però irrecuperabile (a meno di un miracolo)

Di Ferrari all’asta ve ne abbiamo proposte tante: dalla monoposto F2002 di Michael Schumacher alla bellissima F40 con poco più di 5.000 km all’attivo, il mercato offre delle vere e proprie opere d’arte da conservare con gelosia nel proprio garage. Quella di oggi, però, chiede al suo nuovo proprietario tanto cuore… e olio di gomito: si tratta di una Dino 308 GT4 in pessimo stato, piena di ruggine e priva di alcune componenti meccaniche, prelevate come pezzi di ricambio per altri esemplari simili (motore compreso).

Un modello che sicuramente non passa inosservato, dal momento che il suo attuale proprietario l’ha messa in vendita su eBay con un prezzo di ben 15.000 sterline (circa 17.500 Euro al cambio attuale). La storia di questa Dino ormai decadente ha fatto il giro del mondo e ha incontrato la curiosità dello YouTuber “Number 27”, che l’ha analizzata da cima a fondo per valutare meglio le sue condizioni.

Oltre all’evidente ruggine su ogni parte della carrozzeria (con tanto di buchi corrosi sulle portiere), la Ferrari 308 GT4 protagonista di questo articolo mette in luce un abitacolo pieno di muffa e di rivestimenti ormai logori a causa delle intemperie e del tempo trascorso nel fienile dove è rimasta fino ad oggi dagli anni ’90. In questo stato, molto probabilmente, trasformarla anche solo in un oggetto di stile costerebbe troppo: quello che ci domandiamo è il perchè arrivare a tanto. In fin dei conti è una Ferrari…