Range Rover Sport 2022: la terza generazione del SUV sportivo si rifà il look

La versione più sportiva e aggressiva della Range Rover di terza generazione si mostra al pubblico: arriva a settembre con prezzi da circa 90.000 Euro

Dopo il modello “normale”, ora è giunto il momento di ammirare quello più sportivo: nelle scorse ore il marchio Land Rover ha presentato la terza generazione della spettacolare Range Rover Sport, ora ancora più rifinita a livello estetico ma anche più tecnologica per quanto riguarda la dotazione di bordo. In fatto di motorizzazioni, poi, c’è l’imbarazzo della scelta: tra benzina e diesel mild-hybrid, V8 Twin Turbo (la più potente) da 530 cavalli e ibrida plug-in l’offerta è veramente variegata. Nel 2024, inoltre, è prevista la versione 100% elettrica. Ma andiamo con ordine…

RANGE ROVER SPORT 2022: AFFILATA… CON PRECISIONE

Partiamo dall’estetica: la nuova Range Rover Sport 2022 eredita ovviamente i tratti stilistici del modello “di base” su piattaforma MLA-Flex, migliorandoli ulteriormente in funzione di una maggior armonia delle linee che, come accaduto sulle precedenti generazioni, sono a prima vista molto più sportive e dinamiche. Confermato, ovviamente, il frontale affilatissimo con i gruppi ottici Matrix LED, così come lo sviluppo laterale della vettura che tende a forme da Coupé con tettuccio ribassato verso il retrotreno.

Le maniglie delle portiere sono a scomparsa e donano una pulizia assoluta al corpo vettura nel suo complesso, il quale introduce al retrotreno le principali novità del modello che si possono individuare nei sottilissimi fari a LED inglobati all’interno di una fascia nera a tutta larghezza del portellone. L’aspetto generale, ovviamente, è muscoloso e possente e si delinea su una carrozzeria lunga 4,95 metri, larga 2,04, alta 1,82 e con un passo di ben 3 metri – ampiamente sufficienti ad assicurare un bagagliaio di 647 Litri a schienali alzati.

RANGE ROVER SPORT 2022: L’ABITACOLO DIVENTA UN SALOTTO MULTIMEDIALE

Entrando nell’abitacolo, la prima sensazione che la nuova Range Rover Sport 2022 trasmette è quella di avere a disposizione tutte le funzionalità veramente necessarie alla guida: le sedute sono ultra-confortevoli, sono rivestite di materiali di altissima qualità (in pelle o in tessuto leggero Ultrafabrics eco-sostenibile) e garantiscono un’immersività per il guidatore e i passeggeri davvero “al top”, come effettivamente deve essere per una vettura di fascia alta come questo modello di Range Rover.

I tasti fisici (anche quelli per l’attivazione del climatizzatore) sono concentrati nel pannello comandi sottostante il gigantesco schermo ricurvo da 13,1 pollici del sistema infotainment Pivi Pro, il quale integra diversi strumenti interessanti come l’assistente vocale Alexa, la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto in wireless, gli aggiornamenti OTA e un protocollo di intelligenza artificiale in grado di comprendere il comportamento e i comandi del guidatore.

Presenti all’appello anche il Digital Cockpit da 13,7” completamente configurabile in base alle esigenze di guida e la dock-station per la ricarica tramite induzione dello smartphone, così come la tecnologia per la cancellazione attiva dei rumori esterni, il monitoraggio della qualità dell’aria che si respira nell’abitacolo e l’impianto audio Meridian Signature da 1.430 Watt. I sedili anteriori, inoltre, sono di serie regolabili elettricamente oltre che riscaldati, ventilati e con funzione massaggio, mentre quelli posteriori sono studiati per la massima ergonomia anche durante i i viaggi più lunghi.

RANGE ROVER SPORT 2022: IMBATTIBILE IN FUORISTRADA

Da una Range Rover, ovviamente, ci si aspetta il massimo a livello di meccanica e la versione Sport 2022, anche in questo caso, non delude: la piattaforma MLA-Flex ora è più rigida e utilizza diverse tecnologie che fanno parte dell’Integrated Chassis Control, tra cui le sospensioni pneumatiche Dynamic Air Suspension con ammortizzatori Active Twin Valve (che preparano la vettura ad assorbire al meglio le asperità dell’asfalto in base ai dati provenienti dal navigatore) e lo smorzamento attivo del rollio con ripartizione intelligente della coppia su ciascun asse tramite il sistema Dynamic Response Pro.

Anche il volante ha ottenuto diversi miglioramenti perchè ora comunica con le quattro ruote completamente sterzanti (alle basse velocità quelle posteriori si inclinano fino a 7,3 gradi nella direzione opposta di quelle anteriori per aumentare la maneggevolezza), con il sistema Torque Vectoring by Braking e con il differenziale elettronico attivo. In fuoristrada, inoltre, le capacità della nuova Range Rover Sport 2022 sono ulteriormente elevate grazie al Terrain Response 2 e all’Adaptive Off-Road Cruise Control.

RANGE ROVER SPORT 2022: IBRIDA E IN FUTURO ANCHE ELETTRICA

Per il lancio commerciale previsto nel mese di settembre 2022, la nuova Range Rover Sport sarà proposta con una gamma estremamente differenziata ma che punta al 100% sulla tecnologia ibrida: alla base dell’offerta saranno disponibili i propulsori a benzina con sistema a 48V da 360 e 400 cavalli, supportati da quelli diesel “Ingenium” da 250, 300 e 350 CV.

Lo scalino successivo è poi rappresentato dalle versioni Plug-in Hybrid Extended Range, chiamate nello specifico P440e e P510e PHEV: la powertrain utilizzata prevede un benzina 3.0 Litri a sei cilindri in abbinamento a un un’unità elettrica supplementare da 105 kW con pacco batterie da 38,2 kWh, che nella prima variante arriva ad erogare 440 cavalli mentre nella seconda 510. L’autonomia in modalità elettrica, in aggiunta, può superare i 100 km con un singolo pieno di energia, solitamente sufficienti a coprire la maggior parte degli spostamenti quotidiani.

Al top della gamma, infine, sarà presente la Range Rover Sport con motore benzina V8 Twin Turbo da 4.4 Litri, capace di sviluppare la bellezza di 530 cavalli e di coprire lo scatto 0-100 in soli 4,5 secondi. Questo modello, tra un paio di anni, sarà affiancato da una versione 100% elettrica, che per il momento è in fase di progettazione. Lato prezzi, la gamma attuale della nuova ammiraglia di casa Land Rover partirà da circa 90.000 Euro: quando uscirà il listino ufficiale, tuttavia, avremo informazioni più certe.