Renault 4: la versione elettrica mette le ali con il drone prototipo Air4

In occasione del 60° anniversario della mitica R4L, la Casa francese ha creato un concept eVTOL con le linee della futura Renault 4 elettrica del 2024

Sono passati sessant’anni dal lontano 1961, un’epoca importantissima che ha segnato il destino del marchio Renault con la celebre R4L: rimasta in produzione fino al 1992, questa vettura farà ritorno nel 2024 in una versione elettrica ammodernata per la quale già a maggio avevamo pubblicato i primi bozzetti ufficiali e che oggi la Casa della Losanga ha anticipato con un prototipo davvero singolare, realizzato in collaborazione con il centro di design TheArsenale.

Il suo nome è Renault Air4 Concept ed esteticamente riprende le linee del modello originale del 1961… tranne per il fatto che le sue ruote sono state sostituite da quattro pale contro-rotanti a due eliche che lo rendono a tutti gli effetti un drone aereo a decollo verticale. La volontà è quella di anticipare il concetto della cosiddetta “Urban Air Mobility”, una mobilità del futuro in cui le vetture non circoleranno più sulle strade ma si sposteranno volando da una parte all’altra delle metropoli urbane.

“Il prototipo Renault Air4 vuole essere un simbolo di indipendenza e libertà, nato dalla consapevolezza che il traffico cittadino sta peggiorando e il mondo sopra di noi è libero: l’Air4, quindi, rivendica l’aria come la nuova strada del futuro“, questo è il messaggio che passa dal comunicato stampa pubblicato da Renault, che ha costruito questo speciale drone con una carrozzeria in fibra di carbonio sapientemente modellata a livello di rigidità per riuscire a sopportare la spinta del suo motore elettrico e, di conseguenza, il distacco dal suolo.

Sotto al “cofano”, infatti, è stata installata una powertrain equipaggiata con batterie ai polimeri di litio da 22.000 Ah in grado di sprigionare una potenza complessiva di 90.000 mAh, l’equivalente di una spinta vettoriale pari a 95 kg per elica che raggiungono un totale di 380 kg. Tutto è gestito attraverso l’intelligenza artificiale e le sue prestazioni parlano di una velocità massima di 93,6 km/h in orizzontale, di un’inclinazione in volo fino a 70° e di una quota operativa di 700 metri di altezza. Al decollo la Air4 può raggiungere i 50,4 km/h, ma per motivi di sicurezza è limitata a soli 14,4 km/h: durante l’atterraggio, invece, non può superare i 10,8 km/h.

Con delle linee estetiche che molto probabilmente non si discosteranno molto dalla futura Renault 4 elettrica “su ruote” (il cui debutto è previsto per il 2024), il prototipo volante Air4 – progettato completamente in Francia dal polo tecnologico di Sophia Antipolis, in Costa Azzurra – non sarà disponibile alla vendita ma verrà esposto come esercizio di stile presso l’Atelier Renault sugli Champs Élysées di Parigi fino alla fine dell’anno. Dal 2022, invece, sarà visibile anche a Miami, a New York e a Macao, in Cina.