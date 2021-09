Renault 5 Prototype: a Monaco il concept elettrico sfila con i modelli storici

Il prototipo di quella che sarà la nuova R5 elettrica ha catturato gli occhi di tutta la stampa all'IAA Mobility di Monaco, presentandosi sul palco con i modelli originali degli anni '70

Dopo la presentazione della Megane E-Tech Electric, il marchio Renault ha riservato un’altra sorpresa per tutti i partecipanti del Salone IAA Mobility di Monaco 2021: sullo stand della Casa della Losanga, infatti, è stata schierata quella Renault 5 Prototype che, fino ad oggi, abbiamo potuto apprezzare solamente nelle foto stampa ufficiali, assieme a quattro dei modelli storici dai quali i progettisti francesi hanno preso spunto (la TL arancione, la Le Car Van, il prototipo a batterie da 6 Volt e l’esclusiva TX).

Basata sulla piattaforma CMF-BEV e pronta a sostituire la Zoe, la nuova R5 elettrica ripropone in chiave moderna alcuni degli stilemi estetici fondamentali della sua progenitrice, prodotta dal 1972 al 1985 in oltre 5 milioni e mezzo di esemplari venduti in tutto il mondo. Tra questi spiccano sicuramente i gruppi ottici a LED anteriori (posti sopra gli ex-fendinebbia diventati luci diurne), la presa d’aria sul cofano motore (in cui ora è presente la presa di ricarica), i passaruota di grandi dimensioni e le iconiche strisce rosse che, in un certo senso, vogliono rendere omaggio alla mitica versione Turbo degli anni ’80.

Con questi presupposti la Renault 5 Prototype si proporrà come un modello capace di riportare la nostalgia nel pubblico, che potrà acquistarlo con un prezzo di attacco di circa 30.000 Euro a partire ufficialmente dal 2023. Parola di Luca De Meo, amministratore delegato di Renault assieme al capo del dipartimento design Gilles Vidal: “Con questo modello ispirato alla mitica R5 degli anni ’70 vogliamo puntare alla democratizzazione della tecnologia elettrica. L’eredità è unica: abbiamo deciso di valorizzarla ricercando quello spirito di divertimento del passato“.

“Crediamo che la R5 possa essere perfetta per due tipologie di clienti: chi cerca un forte legame con il passato troverà la praticità, il divertimento e lo stile della mitica R5 degli anni ’70. Allo stesso modo chi desidera un prodotto del futuro potrà trovare qui tutte le risposte – ha continuato Vidal – Il prototipo che abbiamo presentato è molto vicino (95%) come forme e contenuti stilistici alla R5 di produzione. Credo che la migliore descrizione possibile per la tipologia di auto sia perfettamente sintetizzata da un claim utilizzato per la prima R5: anche la nuova sarà un’auto da vivere“.