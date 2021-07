Renault Megane E-Tech Electric debutta al Salone di Monaco

La Mégane elettrica arriverà sul mercato nella prima metà del 2022 ma potrà essere apprezzata in anteprima all'IAA di Monaco dal 7 al 12 settembre

Il destino della Renault Megane è elettrico: la storica berlina della Casa francese otterrà infatti la firma “E-Tech Electric” nel suo nome e sarà un modello completamente nuovo, basato sull’inedita piattaforma modulare CMF-EV di Stellantis (condivisa con la Nissan Ariya) che permetterà di installare una powertrain da 217 cavalli e un generoso pacco batterie da 60 kWh dall’autonomia massima di 450 km.

Numeri sicuramente molto promettenti alla pari della linea estetica, che definirà una vettura particolarmente bassa dal design sportivo e filante: come potete vedere nelle foto presenti in gallery che mostrano uno dei trenta esemplari di pre-produzione attualmente in fase di testing su strada, la Megane E-Tech Electric (precedentemente conosciuta come Megane eVision) proporrà un avantreno e un retrotreno molto simili tra loro con gruppi ottici a LED uniti da un’unica striscia luminosa interrotta dal nuovo logo della Casa della Losanga, che è stato scelto anche per dipingere la curiosa livrea con la quale, successivamente, si presenterà al pubblico.

L’appuntamento da segnare in calendario è quello del 6 settembre, quando Renault presenterà la nuova Megane nella giornata dedicata alla stampa dell’IAA di Monaco. Sullo stesso palcoscenico troverà posto anche la R5 Prototype, mentre in casa Dacia tutti gli occhi saranno puntati su un’inedita vettura a sette posti di cui attualmente non si conoscono i dettagli. L’idea, tuttavia, potrebbe essere quella di proporre un’alternativa che sostituisca in un’unica soluzione la Dokker, la Logan MCV e la Lodgy come mezzo multiruolo dall’ampio spazio a bordo. Per sapere se abbiamo ragione non ci resta che aspettare l’inizio di settembre…