Renault 5 Turbo: la leggenda dell’automobilismo torna come restomod!

Il preparatore francese Legende Automobiles ha creato la Renault 5 Turbo 3, versione moderna della piccola sportiva che ha conquistato i Rally degli anni '80

Mentre attendiamo con trepidazione il modello elettrificato, la mitica Renault 5 Turbo sembra voler continuare a correre senza sosta tra gli appassionati di auto sportive: dai render dello scorso luglio, infatti, oggi si è passati a una versione guidabile vera e propria, curata dal preparatore francese Legende Automobiles utilizzando come base di partenza le forme e i dettagli delle prime Turbo 1 e Turbo 2 degli anni ’80.

Nasce così la Renault 5 Turbo 3 che potete ammirare nelle foto presenti in gallery, un restomod in chiave moderna che vuole rimanere fedele allo stile delle sue antenate apportando allo stesso tempo tutta una serie di novità capaci di renderla più potente, più agile e più divertente da guidare sia su strada che in pista. A un primo sguardo sembra molto, molto simile alle Turbo originali della Casa della Losanga, ma è solo avvicinando la lente d’ingrandimento che si scoprono le differenze più importanti.

Prima tra tutte la carrozzeria in fibra di carbonio allargata a livello delle carreggiate (soprattutto quella posteriore) capace di ridurre considerevolmente il peso a secco totale della vettura, a cui seguono i gruppi ottici anteriori e posteriori Full LED, il diffusore posteriore con doppio terminale di scarico, lo spoiler più grande di colore arancione e i cerchi a dimensioni differenziate da 16” all’anteriore e da 17” al posteriore. Non mancano, ovviamente, le imponenti prese d’aria sia sul frontale che a livello dei passaruota posteriori, il cui compito è aiutare il raffreddamento del 2.0 Litri turbo-compresso da 406 cavalli di potenza (su cambio sequenziale gestito manualmente) che la rendono, di fatto, la “R5 Turbo più prestazionale di sempre“.

Per quanto riguarda gli interni, invece, il filo conduttore con le Renault originali si fa evidentemente meno importante, visto che la Turbo 3 francese sostituisce la strumentazione circolare con un quadro completamente digitale integrato in una plancia votata all’essenzialità in nome dei dettami voluti dal mondo del motorsport. Presenti anche i sedili sportivi con poggiatesta integrati e cinture a sei punte, la struttura roll-bar al posteriore e il climatizzatore bizona con comandi e manopole, utile a rinfrescare l’abitacolo quando si comincia a spingere veramente forte sull’acceleratore.

Basata su un telaio R5 a tre porte, questa Turbo 3 è ovviamente un modello unico nel suo genere e al momento il preparatore Legende Automobiles non ha specificato se intende costruirne altri. Per quanto riguarda il possibile prezzo, bisogna sottolineare che gli specialisti francesi non hanno badato a spese per realizzare questa bellezza, quindi ci immaginiamo un assegno ad almeno sei cifre per portarla a casa in garage…