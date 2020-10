Renault Arkana 2021: il nuovo Crossover della Losanga

Dopo il debutto in Asia e in Russia, ora per Renault Arkana è il turno di Europa e Italia: il SUV Coupé francese arriverà a inizio 2021 in due versioni ibride, la Full Hybrid e la Mild Hybrid da 12V

Il Marchio della Losanga si prepara a presentare Renault Arkana, nuovo SUV Coupè di segmento C che dovrebbe inserirsi tra Captur e Kadjar. Renault Arkana, presentata per la prima volta al Salone automobilistico di Mosca nel 2018 e poi resa disponibile nei Paesi dell’Est: si tratta di un SUV Coupé dalle forme mascoline ma allo stesso tempo eleganti, in arrivo in Europa (e quindi anche in Italia) nel primo semestre del 2021 con una doppia variante ibrida capace di soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Ma andiamo con ordine.

RENAULT ARKANA 2020: L’ELEGANZA SFOCIA NELLA SPORTIVITÀ

Rispetto al progetto originale, la Renault Arkana che arriverà nel Vecchio Continente sarà un modello aggiornato sulla piattaforma CMF-B, che già equipaggia la Clio e la Captur, per un veicolo che rappresenterà la giusta via di mezzo tra una berlina e un SUV. Della prima riprende i tratti da Coupé, con il tettuccio che si chiude verso il basso in un codino dai tratti sinuosi, mentre del secondo si distingue per le dimensioni (lunghezza 4,56 metri e passo di 2,70 metri) e per la generosa altezza da terra, che si assesta sui 157 centimetri.

Non mancano, ovviamente, tutte le altre caratteristiche degli Sport Utility Vehicle, tra cui le fiancate e i massicci paraurti con finiture in nero e argento, i fari a LED anteriori e posteriori e i cerchi in lega da 17 o 18 pollici, che tendono ad esaltare le doti sportive di questa vettura. E per chi non ne ha abbastanza, sarà possibile equipaggiare la Arkana con lo specifico allestimento RS Line, con finiture dal gusto racing simili a quelle già viste su Clio e Megane.

Per quanto riguarda gli interni, la Arkana proporrà un abitacolo votato alla multimedialità: in prima linea ci sarà il quadro strumenti digitale da 4,2, 7 o 10,2 pollici, affiancato dallo schermo touchscreen da 7 o 9,3 pollici del sistema infotainment Easy Link, che in fin dei conti potrà essere utilizzato proprio come un tablet. Sul resto della plancia, infine, troveranno spazio i comandi del climatizzatore e il posto dedicato per la ricarica a induzione dello smartphone.

RENAULT ARKANA 2020: MILD O FULL HYBRID?

Lato motorizzazioni, la nuova Renault Arkana 2020 arriverà in Europa con una gamma di propulsori votati completamente all’elettrico: il primo è l’1.3 TCe da 140 o 160 cavalli abbinato alla tecnologia mild hybrid a 12V e al cambio automatico Edc, mentre il secondo rappresenterà il cuore della Arkana E-Tech Hybrid con lo stesso sistema full hybrid della Clio E-Tech, con la quale quindi condividerà l’unità di base 1.6 Litri a benzina da 140 cavalli.

Entrambe le versioni potranno contare su un pacchetto di aiuti alla guida di livello 2 davvero completo, che comprenderà l’Highway & Traffic Jam Companion, l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, l’Active Emergency Braking System, il Blind Spot Warning, il Traffic Sign Recognition, il Lane Departure Warning con Guard System, il Rear Cross Traffic, l’Easy Park Assist e le telecamere di bordo con visuale di 360°. Per quanto riguarda i consumi, le prestazioni e soprattutto i prezzi, bisognerà attendere ancora qualche mese… ma vi terremo aggiornati.