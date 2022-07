Renault Arkana: tutte le novità della gamma 2022

Per il 2022 la Casa della Losanga ha riformulato l'attuale gamma della Arkana, che si declina negli allestimenti Evolution, Techno, RS Line ed E-Tech Engineered

Non sono passati nemmeno due anni dal suo debutto sul mercato, ma a quanto pare nel 2023 dovremo aspettarci il primo restyling di “metà carriera” della Renault Arkana: il nuovo SUV Coupé del marchio francese otterrà una veste estetica ancora più fresca e accattivante ed erediterà, soprattutto, la gamma attuale che compone il MY2022, declinata in quattro allestimenti che prendono il nome di Evolution, Techno, RS Line ed E-Tech Engineered.

Partiamo dal modello di base: la Renault Arkana in versione Evolution va a sostituire il precedente allestimento Iconic e attacca il mercato con una dotazione che comprende i cerchi in lega da 17”, i gruppi ottici Full LED, le protezioni specifiche all’anteriore e al posteriore, i vetri privacy e, per quanto riguarda l’abitacolo, il Digital Cockpit con infotainment da 7”, il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio, la telecamera posteriore e il freno a mano gestito elettronicamente.

Lo step successivo è rappresentato dall’allestimento Techno, che aggiunge al precedente il quadro strumenti con schermo da 10” e il display dell’infotainment da 9,3” con navigatore e assistente personale, la dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone, i rivestimenti in pelle sintetica nera, lo specchietto interno con oscuramento automatico, la tecnologia Multi-sense che mette a disposizione tre modalità di guida, il riconoscimento della segnaletica stradale e i cerchi in lega da 18 pollici che ben si abbinano alle cromature presenti sui pannelli della carrozzeria.

Ancora più sportivo l’allestimento RS Line, che è impreziosito dai paraurti specifici, dalla piastra motore in Gunmetal, dall’impianto di scarico con terminali cromati, dai rivestimenti in pelle con cuciture rosse e dettagli in fibra di carbonio nell’abitacolo e dai loghi RS presenti sui montanti e in posizioni specifiche dei pannelli interni. Il top di gamma, invece, è l’E-Tech Engineered, che si distingue per gli elementi dorati sui cerchi da 18”, sul paraurti anteriore e anche sulle cuciture dell’abitacolo, dove trovano posto il volante e i sedili riscaldabili, la pedaliera in alluminio e la plancia in simil-carbonio.