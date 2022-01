Renault Austral: due milioni di km di test prima del lancio ufficiale in primavera

Il SUV che prenderà il posto della Kadjar è entrato nell'ultima fase di sviluppo: sarà commercializzato solo con powertrain a benzina elettrificate

A distanza di un solo mese dalle prime indiscrezioni, la Renault Austral torna a far parlare di sè: il nuovo SUV di medie dimensioni della Casa francese manderà in pensione la Kadjar e lo farà in primavera… dopo un lungo test-drive che comprenderà circa due milioni di chilometri percorsi in tutta Europa. I prototipi chiamati a svolgere questa impresa saranno un centinaio e andranno incontro all’ultima fase di sviluppo con le prove denominate “confirmation runs“, sia su strada che in pista.

Il percorso prescelto passerà sulle principali strade di Francia, Spagna, Germania e Romania, dove il veicolo sarà testato anche nelle condizioni più estreme dai 900 collaudatori selezionati da Renault: entrando nello specifico, 600.000 km saranno macinati nel mondo “reale”, mentre i restanti (1.400.000) direttamente in circuito in situazioni controllate.

Le prove in questione serviranno a definire gli ultimi miglioramenti della piattaforma CMF-CD3, dei dispositivi di assistenza per la guida autonoma, dell’insonorizzazione dell’abitacolo, del comfort offerto dalle sospensioni e anche delle motorizzazioni, tutte a benzina con elettrificazione ibrida. La gamma al lancio, infatti, sarà composta dalla versione E-Tech Full Hybrid e dalle soluzioni mild-hybrid a 48V 1.3 e 1.2 TCe, dall’elevatissima efficienza in termini di consumi e dalle emissioni estremamente contenute (nell’ordine dei 105 g/km di CO2).