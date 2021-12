Renault Austral: il successore della Kadjar arriva nella primavera del 2022

Il futuro della Renault Kadjar ha già un sostituto: si chiamerà Austral e sarà un SUV basato sulla piattaforma CMF, capace di ospitare propulsori ibridi plug-in e al 100% elettrici

Anche se a settembre vi avevamo presentato il concept con powertrain completamente elettrica, il futuro della Renault Kadjar poteva dirsi già scritto: il SUV francese è in circolazione dal 2015 e per lui è giunto il momento di fare spazio al nuovo che avanza, presentato in anteprima negli scorsi giorni sotto forma di un inedito “ruote alte” che a breve sarà presentato al pubblico con arrivo nelle concessionarie europee a partire dalla primavera dell’anno prossimo.

Il suo nome? La Kadjar diventa Austral, un nome che “rimanda ai colori e al calore dell’emisfero sud. È un nome che invita al viaggio ed è perfetto per un SUV. Ha una fonetica armoniosa, equilibrata e facile da pronunciare per tutti, un nome internazionale”, che definirà una vettura di segmento C a cinque posti dalla lunghezza complessiva di 4,51 metri (2 cm in più rispetto al modello attuale) su piattaforma CMF, condivisa con la Nissan Qashqai e in grado di ospitare motori ibridi plug-in e powertrain al 100% elettriche. Come sarà esteticamente? Niente è ancora deciso, se non quanto si può vedere dal video teaser che vi proponiamo qua sotto: a breve, speriamo, tutti i dettagli del caso.