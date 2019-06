Nuova Renault Clio 2019: la quinta generazione per stupire ancora

La nuova Renault Clio 2019 è una delle novità più attese dell'anno. La quarta serie è l'auto straniera più venduta in Italia e la Marca punta a ripetersi anche con questa nuova versione del tutto rinnovata

Renault presenta nuova Clio, giunta ormai alla 5° generazione. Dalla prima apparizione nel 1990, Renault Clio è diventata il best-seller del Gruppo nel mondo intero. Tra il 2012 e il 2018, ogni anno sono state vendute più unità rispetto all’anno precedente: una performance commerciale davvero eccezionale. I numerosi sistemi di sicurezza di serie, come la frenata di emergenza attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti, l’avviso distanza di sicurezza e il riconoscimento dei segnali stradali le hanno permesso di conquistare le prestigiose 5 stelle Euro NCAP. Il comportamento dinamico, la tenuta di strada e l’insieme dei processi qualitativi rispettati dalla progettazione alla produzione, consentono alla Clio di affermarsi come la migliore Clio proposta fino ad oggi.

Gli interni di Renault Clio 2019

L’ambiente interno cambia vistosamente: il generoso sistema infotainment, posto verticalmente come impone la tendenza, è utilizzabile attraverso diversi shortcut a pianoforte, novità che verrà certamente apprezzata dal pubblico. D’altronde Clio può contare sull’integrazione con Apple Car Play e Android Auto per rendere l’auto sempre più connessa. La strumentazione rinuncia agli ultimi baluardi analogici in favore di un display interamente digitale che premia la personalizzazione ed enfatizza i diversi sistemi di guida. Dal tunnel centrale fanno invece capolino il freno di stazionamento elettronico, due prese USB e un attacco AUX con conseguente pozzetto per riporre lo smartphone.

A nuova Clio non manca un’infarinatura di ADAS (ausili elettronici alla guida) come il controllo dell’angolo cieco, il Cruise Control Adattivo, i sensori di prossimità e l’assistenza al parcheggio. Resta da vedere quali di questi sistemi verranno forniti sulla configurazione “nativa” dell’auto e quali, invece, andranno a comporre la lista degli optional.

Design della nuova Clio

Più raffinata e più dinamica sotto ogni aspetto, nuova Renault Clio riprende le forme sensuali della generazione precedente e guadagna espressività, senza rinunciare al profilo elegante. Anteriormente, il cofano si arricchisce di nervature per un effetto scolpito. La calandra si amplia, il paraurti anteriore è più incisivo con una griglia molto espressiva che favorisce un buon raffreddamento motore. In tema di dimensioni, la Clio si accorcia di 12 millimetri (lunghezza 4050 mm, larghezza 1798 mm), ma migliora l’abitabilità. La carrozzeria è ribassata fino a 8 millimetri (altezza 1440 mm) e fino a 48 mm all’estremità dello spoiler per una maggiore aerodinamicità e sportività. Le ruote da 17 pollici (a seconda delle versioni) conferiscono al veicolo più dinamicità.

I dettagli come l’antenna shark, i gruppi ottici 100% LED, il profilo cromato intorno ai finestrini laterali contribuiscono ad ammodernare lo stile esterno dell’auto e a migliorarne la qualità percepita, proprio come negli interni. Nessun compromesso tra visibilità e stile: 100% LED fin dal primo livello di equipaggiamento, i gruppi ottici anteriori riprendono la firma luminosa a forma di C (C-Shape) che caratterizza i modelli Renault. E conferiscono alla nuova Clio uno sguardo più espressivo, sottolineato dalla trama a losanga che copre i proiettori con un tocco di eleganza.

Gamma motori Renault Clio 2019

Renault Clio 2019 dispone di una gamma completa di motorizzazioni benzina – tutte inedite nella gamma – GPL e Diesel, con potenze che coprono un ampio range, da 65 a 130 cv. Dotati delle più moderne tecnologie, per rispettare le più recenti normative vigenti, questi propulsori rivendicano consumi ed emissioni al miglior livello del mercato. Inoltre, e per la prima volta nel Gruppo Renault, a partire dal 1° semestre 2020 verrà proposto un motore ibrido battezzato E-TECH.

In totale, saranno disponibili 9 combinazioni motorizzazione/trasmissione, per permettere a ciascuno di scegliere la configurazione più adatta al proprio utilizzo. Con le motorizzazioni 1.0 TCe e 1.3 TCe sviluppate nell’ambito di Renault-Nissan-Mitsubishi e il motore E-TECH progettato da Renault, Clio incarna perfettamente le sinergie che sono al centro della strategia del Gruppo Renault e dei suoi partner dell’Alleanza.