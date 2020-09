Renault Clio E-Tech Hybrid: l’ibrido da F1 alla portata di tutti

Renault ha svelato la versione ibrida della Clio di quinta generazione: chiamata E-Tech Hybrid, può contare sulla tecnologia di rigenerazione dell'energia sviluppata direttamente in Formula 1

La Clio è con noi praticamente da 30 anni e, ad oggi, è conosciuta come uno dei veicoli stranieri (per l’Italia) del segmento B più venduti in tutta Europa. Con l’arrivo della quinta generazione nel 2019, Renault ha saputo modernizzare uno dei modelli chiave della sua storia nel mondo dell’automotive, raccogliendo gli elementi distintivi dei precedenti Model Year e facendola diventare la Clio più tecnologica di sempre. Un grande traguardo per il marchio francese, che oggi raggiunge un’altra vetta importante grazie all’introduzione sulla berlina d’oltralpe della motorizzazione E-Tech Full Hybrid, sintesi dell’esperienza di Renault con i veicoli elettrici e direttamente figlia dei progressi portati avanti in Formula 1.

RENAULT CLIO E-TECH HYBRID: MASSIMA EFFICIENZA E GRANDI PRESTAZIONI

La tecnologia E-Tech Hybrid che contraddistingue la nuova Renault Clio è il risultato di anni di esperimenti e innovazioni del marchio francese sia nel mondo dell’elettrico che in quello del motorsport: nel primo caso il know-how del brand ha permesso alle vetture ibride della Casa della Losanga di ottenere la massima efficienza possibile per la gestione del carburante, accelerazioni fulminee e il sistema di frenata rigenerativa, messo a punto anche in F1 da cui Renault ha saputo derivare l’innovativa trasmissione automatica Multi-mode con innesto a denti.

Basata sulla piattaforma modulare CMF-B, la Clio E-Tech Hybrid ha potuto attingere alle peculiarità di entrambi questi mondi, ottenendo un’architettura del motopropulsore comprendente due motori elettrici, tra cui un e-Motor e uno starter ad alta tensione HSG (High-Voltage Starter Generator), e una batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh, che lavorano in sinergia alla già citata trasmissione Multi-mode e a un’unità a benzina da 1.6 Litri opportunamente modificata.

Grazie all’assenza della frizione, questa Renault può essere avviata e utilizzata in modalità completamente elettrica fino alla velocità massima di 75 km/h, per un’ottimizzazione assoluta dei consumi e per una fluidità senza precedenti quando è il momento di cambiare marcia, senza dimenticare l’immediata disponibilità della coppia motrice quando si richiama il gas con il pedale dell’acceleratore. Con la presenza della frenata rigenerativa, inoltre, la Clio E-Tech Hybrid può massimizzare la ricarica (e poi il riutilizzo) dell’energia presente nella batteria tramite la modalità dedicata B-Mode. Il risultato è sorprendente, perchè con questa vettura è possibile viaggiare in città senza utilizzare neppure una goccia di carburante, per un consumo nel ciclo WLTP di 4,3 L / 100 km e un massimo di emissioni di CO2 pari a 96 g/km.

RENAULT CLIO E-TECH HYBRID: VERSATILITÀ AI MASSIMI LIVELLI

Le innovazioni della Renault Clio E-Tech Hybrid, però, non finiscono qui: l’esperienza di guida di cui è capace questa nuova versione si basa su un sistema intelligente che individua lo stile di guida più opportuno per la situazione del momento, senza che il guidatore debba settare manualmente i vari parametri attraverso i sistemi di bordo. Questi, ovviamente, possono essere scelti volontariamente grazie ai settaggi Multi-Sense, contraddistinti dai vari “driving mode” che si adattano, per esempio, all’utilizzo cittadino oppure a quello extraurbano.

Da una parte si otterrà un livello di comfort senza precedenti, dall’altra, invece, si potranno privilegiare le performance, grazie all’utilizzo combinato dei due motori elettrici con quello termico. In quest’ultimo caso la Clio E-Tech Hybrid darà il meglio di sè, registrando un’accelerazione da 80 a 120 km/h in soli 6,9 secondi e uno scatto 0-50 km/h in 3,9 secondi, possibili grazie a un output complessivo di potenza dei tre motori di 140 cavalli e da una reattività da riferimento della categoria.

RENAULT CLIO E-TECH HYBRID: PREZZI E DISPONIBILITÀ

La nuova Renault Clio E-Tech Hybrid è già disponibile nei concessionari in tre allestimenti specifici: quello “ZEN”, con un prezzo di partenza a listino di 21.950 Euro, quello “INTENS” e la Serie Limitata E-Tech (da 25.400 Euro), che avrà dei particolari aggiuntivi rispetto all’equipaggiamento del livello precedente come i badge specifici e le tonalità ramata a livello delle prese d’aria del paraurti anteriore, dei cerchi e dei coprimozzi, senza dimenticare la selleria esclusiva dell’abitacolo.

La Clio E-Tech Hybrid, inoltre, potrà usufruire dell’ecobonus statale per l’acquisto di auto nuove a zero emissioni, che rientrano nella categoria 61-90 g/km: grazie al valore di 83 g/km nel ciclo NEDC (96 g/km in quello WLTP), la nuova creazione della Casa della Losanga potrà ottenere un incentivo pari a 1.000 Euro, che salgono a 1.750 Euro in caso di rottamazione di un vecchio veicolo.