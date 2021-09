Renault Kadjar: nel 2022 arriva la versione 100% elettrica

Renault Kadjar 100% elettrica sarà basata sulla piattaforma CMF-EV e avrà misure simili alla sorella con motore termico. Saranno disponibili batterie con due livelli di capacità (60 e 87 kWh), per un'autonomia massima che potrebbe toccare i 500 km. Le potenze varieranno da 215 a 240 CV

Renault studia il futuro di Kadjar e potrebbe essere un futuro elettrizzante, anzi elettrico. Gioco di parole doveroso visto che la Casa della losanga sta pensando di compiere il grande salto e passare dalle motorizzazioni attuali (termiche) a due 100% green senza passare dal compromesso della soluzione ibrida.

Renault Kadjar diventa elettrica

Il 2022 si preannuncia come un anno molto vivace per Renault. La casa francese si sta preparando per il debutto della Megane E-Tech Electric, ma la berlina non è l’unico modello a trasformarsi in versione elettrica. L’anno prossimo toccherà anche a Kadjar. A dirlo è stato il vicepresidente del reparto ingegneria Renault, Gilles Le Borgne, raggiunto dai colleghi di AutoExpress. Il debutto del nuovo SUV elettrico potrebbe avvenire in cassa: l’obiettivo, infatti, è poterlo presentare in occasione del Salone di Parigi dell’anno prossimo. A livello tecnico sappiamo che la vettura sarà basata sulla piattaforma CMF-EV e avrà misure complessive simili a quelle della sorella con motore termico (lunga 4.489 mm e con un passo di 2.646 mm).

Simili ma non uguali: cambieranno, infatti, le dimensioni dell’interasse e degli sbalzi inferiori per destinare lo spazio ricavato all’alloggiamento della batterie che dovrebbe avere due livelli di capacità, 60 e 87 kWh, per un’autonomia massima che potrebbe toccare i 500 km. Le potenze varieranno da 215 a 240 CV a seconda della batteria. Non ci sarà una versione a trazione integrale, ma potrebbe esserci un sistema di ricarica più che mai efficiente e che permetta di recuperare fino all’80% dell’autonomia in poco più di mezz’ora, con una colonnina di ricarica rapida ed il caricatore di bordo da 130 kW. Aumenterà anche il bagagliaio il cui volume passerà dai 472 litri attuali a ben 500 litri. A bordo sarà presente il nuovo sistema OpenR, basato su Android Automotive, composto da un cruscotto digitale da 12,3 pollici e da uno schermo touchscreen da 12 pollici con orientamento verticale che permetterà di gestire l’infotainment.