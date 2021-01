Renault Kiger 2021: il SUV low-cost su base Captur

La Casa della Losanga ha presentato ufficialmente il nuovo SUV compatto destinato ai paesi emergenti: si chiama Kiger e al momento alimenterà solamente il mercato indiano

Da concept car a realtà: l’abbiamo vista per la prima volta nello scorso mese di novembre e nei giorni scorsi è stata ufficialmente presentata al pubblico, prima di essere destinata a quei paesi emergenti tra i quali spiccherà il mercato indiano. Stiamo parlando della Renault Kiger, SUV compatto della Losanga che andrà a posizionarsi nel listino dedicato sopra la citycar Kwid ma al di sotto della Captur, la quale è però servita da ispirazione soprattutto per quanto riguarda le linee generali della vettura.

A un primo impatto, infatti, i richiami alla Captur sono ben evidenti sia sulle fiancate, bombate e muscolose, sia al posteriore con i caratteristici gruppi ottici a forma di C, mentre dalla Kwid è stato ereditato l’anteriore con disposizione su due livelli e una firma luminosa a tecnologia Full LED. Le dimensioni, tuttavia, fanno capire di essere di fronte a un mezzo del segmento B dei “ruote alte”, considerata la lunghezza di poco inferiore ai 4 metri e una capacità di carico che oscilla tra 405 e 879 Litri quando si abbattono i sedili posteriori.

L’abitacolo, invece, prende spunto dagli allestimenti visti su alcuni modelli Dacia, come la Duster: la nuova Renault Kiger, infatti, è un SUV di tipo “low-cost” e per questo motivo deve tarare il suo equipaggiamento nella giusta categoria. La plancia non arriverà sicuramente ai livelli della Kadjar, ma proporrà comunque un digital cockpit TFT da 7’’ e un sistema infotainment con schermo touchscreen da 8 pollici provvisto di compatibilità Bluetooth, Wi-Fi, Apple CarPlay e Android Auto, così come il sistema Multi-Sense per la selezione della modalità di guida e l’impianto audio Auditorium 3D Sound realizzato da Arkamys.

Lato motorizzazioni, la nuova Renault Kiger, che completerà un’offerta riservata per il momento all’India dove sono già presenti la Kwid e la Triber, sarà disponibile con un 1.0 Litri benzina da 72 cavalli e 96 Nm di coppia massima associato al cambio robotizzato Easy-R e con l’equivalente turbo-benzina dai valori prestazionali leggermente superiori, pari a 100 CV e 160 Nm. Con tale dotazione e un prezzo sicuramente molto interessante (che però al momento non conosciamo), la domanda sorge spontanea: arriverà mai in Europa? L’esperienza della Renault Arkana, che giungerà anche in Italia entro il primo semestre del 2021, ci insegna a dire “mai dire mai” nella vita…