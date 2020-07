Renault Master ZE 2020: la soluzione migliore per i trasporti commerciali a zero emissioni

Il furgone più apprezzato della Casa della Losanga si rinnova, con una gamma più ampia che soddisfa praticamente tutti i servizi di trasporto: ecco il nuovo Renault Master ZE

E’ stato introdotto per la prima volta nel 2019 e oggi è stato migliorato con una gamma più ampia che risponderà alle esigenze più diverse dei vari trasportatori di tutta Europa. Stiamo parlando del Renault Master ZE, versione elettrica del furgone della Casa della Losanga indicato per i trasporti commerciali di tipo urbano a corto raggio: un veicolo che, per il 2020, mantiene la propria configurazione con un motore da 57 kW (76 cavalli) e 225 Nm di coppia e un pacco batterie da 33 kWh, che assicurano un’autonomia complessiva di 120 km.

A livello di estetica è stato confermato il frontale con griglia cromata a forma di manubrio e la firma luminosa a C con luci a LED, mentre l’abitacolo è stato reso più elegante e funzionale grazie a una plancia ridisegnata con ampi vani portaoggetti, lo schermo del navigatore integrato nella scocca, il ripiano estraibile “Easy Life” da 10,5 Litri, il supporto per il tablet e il caricatore wireless per lo smartphone.

La vera novità, tuttavia, sta nell’ampia scelta che si può effettuare sull’allestimento finale: il nuovo Renault Master ZE, infatti, sarà disponibile in tre tipologie di carrozzerie (Furgone, Pianale cabinato e Telaio cabinato, quest’ultimo lanciato nel corso del 2020), tre lunghezze, due altezze e due diverse masse complessive omologate, da 3,1 e 3,5 tonnellate. In questo modo si potranno scegliere tra due portate utili, fino a un massimo di 1.700 kg, mentre i volumi utili saranno di 8 e 13 metri cubi per le versioni furgone e fino a 20 metri cubi per le varianti Pianale cabinato e Telaio cabinato.

I prezzi? Tenendo presente che, al momento, sono disponibili solo le versioni con massa da 3,1 tonnellate (quelle da 3,5T arriveranno nel corso dell’anno), la base di partenza è quella di 56.150 Euro per la variante furgone, che può arrivare fino a 58.250 Euro a seconda dell’allestimento scelto. La versione Pianale cabinato, invece, parte da 53.950 Euro per arrivare a 54.650 Euro.