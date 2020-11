Nissan Navara 2021: restyling a 360° per il pick-up giapponese

Attraverso una Digital Premiere trasmessa online, il marchio Nissan ha presentato il nuovo Model Year 2021 del Navara, pick-up tuttofare rinnovato nell'estetica ma anche nella sostanza, a livello di sicurezza e tecnologia a bordo

Il marchio Nissan pensa già al futuro: mentre nei concessionari è ancora disponibile il Navara MY2020, il brand giapponese ha già messo le mani avanti e ha presentato la nuova versione 2021 del suo pick-up tuttofare, ormai sul mercato da ben 30 anni. Il nuovo Navara, svelato in una Digital Premiere trasmessa online in questi giorni, presenta un’estetica rivista sia all’anteriore che al posteriore, un pacchetto dedicato di sistemi di assistenza alla guida e uno specifico allestimento Pro-4X, realizzato su misura per gli amanti dell’avventura. La disponibilità? A partire dal mese di dicembre in Thailandia: per il resto del mondo, toccherà pazientare ancora un po’.

NISSAN NAVARA 2021: ANCORA PIU’ MASSICCIO

A un primo impatto il nuovo Nissan Navara 2021 si distingue dal modello precedente per alcuni interventi estetici che l’hanno reso decisamente più grintoso: all’anteriore trovano spazio un gruppo ottico e una griglia completamente ridisegnati, inglobati in un paraurti anch’esso più moderno e con fari fendinebbia ora a sviluppo verticale, mentre al posteriore si staglia una nuova firma luminosa con tecnologia a LED che, una volta attivata, crea un disegno a forma di C.

A livello meccanico, invece, le modifiche hanno introdotto un assale posteriore rinforzato, una maggiore capacità di carico e un accesso facilitato al pianale grazie a un “gradino” di nuova concezione presente nel paraurti, senza dimenticare un’inedita cremagliera di sterzo per migliorare l’handling anche alle basse velocità e tutta una serie di materiali fono-assorbenti che garantiscono allo stesso tempo una netta diminuzione delle vibrazioni e una maggiore silenziosità nell’abitacolo quando si è in marcia.

NISSAN NAVARA 2021: TECNOLOGIA AL TOP

Le novità si fanno più consistenti sotto l’aspetto tecnologico, dove ora il Nissan Navara 2021 propone diversi aggiornamenti al sistema infotainment e ai sistemi di assistenza durante la guida: tra questi bisogna citare l’introduzione dell’Intelligent Forward Collision Warning, la frenata automatica di emergenza e l’Intelligent Around View Monitor, che sfrutta la presenza di quattro telecamere posizionate sul perimetro del veicolo per aiutare il conducente durante le manovre a bassa velocità. Quest’ultima tecnologia, inoltre, propone anche una specifica modalità di guida in fuoristrada connessa a un monitor che controlla la presenza di ostacoli vicini alla vettura durante le percorrenze di strade accidentate.

NISSAN NAVARA 2021: L’ALLESTIMENTO PRO-4X

L’ultima novità proposta dal Model Year 2021 del Nissan Navara è contraddistinta dall’allestimento Pro-4X, dedicato a tutti coloro che amano il brivido dell’avventura in off-road: questo equipaggiamento propone un salto cromatico notevole, con paraurti anteriore in arancione e dettagli neri tra cui spiccano la griglia, le barre porta-tutto sul tettuccio, gli specchietti retrovisori e le maniglie delle portiere. Completano il pacchetto i cerchi specifici da 17 pollici, sempre neri, su pneumatici pensati appositamente per la guida in fuoristrada.