Citroen ë-Berlingo Van debutta in Italia, il listino attacca da 26.535 Euro

La versione professionale della multispazio elettrica francese è ora ordinabile per il mercato italiano in cinque allestimenti e due varianti di lunghezza

Dopo la versione per il trasporto passeggeri, Citroen dà il via oggi al lancio in Italia della ë-Berlingo Van dedicata ai professionisti e facente parte della sua gamma di veicoli commerciali leggeri. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per la Casa francese perchè in questo modo la Berlingo Van entra di diritto nel mondo dell’elettrico, grazie a un’offerta che propone cinque allestimenti e due varianti di lunghezza (M da 4,40 metri e XL da 4,75 metri).

La grande novità, come annunciato, è la powertrain installata sotto il cofano da 136 cavalli e 260 Nm di coppia massima, alimentata da un pacco batterie da 50 kWh capace di garantire un’autonomia complessiva di ben 275 km con la singola ricarica – effettuabile attraverso il caricatore di bordo da 7 kW oppure collegandosi alle colonnine di tipo ultra-fast con una rigenerazione fino all’80% in soli 30 minuti.

La nuova Citroen ë-Berlingo Van rappresenta la soluzione ottimale per le piccole imprese oppure per commercianti e artigiani che necessitano di un veicolo compatto in grado di operare velocemente sulle brevi distanze per le spedizioni di materiali, magari effettuando l’accesso a quelle zone a traffico limitato altrimenti interdette ai normali mezzi con motori a combustione. Per fare ciò propone un volume di carico utile di 4,4 metri cubi, l’equivalente di 800 kg all’interno della cabina “Extenso” che, eventualmente, può incrementare le sue potenzialità grazie alla capacità rimorchiabile di 750 kg.

Ogni operazione di carico o di trasporto, ovviamente, viene portata a termine in completa sicurezza grazie al completo pacchetto di ADAS a disposizione di serie: tra gli aiuti elettronici disponibili figurano l’head-up display a colori, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la retrocamera, la commutazione automatica dei fari, l’Hill Assist con Grip Control, l’Active Safety Brake, l’avviso di superamento della carreggiata, il Driver Attention Alert, il rischio di collisione frontale, il riconoscimento della segnaletica stradale, il monitoraggio degli angoli ciechi e il Surround Rear Vision.

Per quanto riguarda prezzi e allestimenti, la nuova Citroen ë-Berlingo Van viene proposta in cinque equipaggiamenti differenziati a seconda della lunghezza del veicolo, con un prezzo di partenza da 26.535 Euro. Tutti i dettagli dell’offerta commerciale messa in campo dalla Casa del Double Chevron sono snocciolati qua sotto:

Variante di lunghezza M (4,40 metri)

Allestimento Control – 26.535 Euro

Allestimento Club – 28.335 Euro

Allestimento Driver – 29.885 Euro

Variante di lunghezza XL (4,75 metri)