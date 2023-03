Renault Megane E-Tech prova su strada e caratteristiche tecniche

Abbiamo provato su strada la Renault Megane E-Tech Iconic EV60 nel colore Grigio Aviation con tetto Nero. Ecco le impressioni di guida dopo il test drive approfondito

Avete mai provato un’auto totalmente elettrica? Non fatelo se non siete sicuri che vi possa piacere, perché altrimenti non tornerete più indietro. Un passo deciso verso il futuro, e via! E dei motori termici non ne volete sapere più. Ed è proprio così, come quando diversi anni fa la maggior parte degli automobilisti diceva: il cambio automatico mai, cambio marcia quando decido io, mica quando vuole lei! E poi, un giorno, un amico ti presta la macchina, oddio…il cambio automatico, ma giocoforza devi guidare e alla fine, dopo averne assaggiato tutti i vantaggi, hai deciso di non tornare più al… vecchio cambio manuale.

1.245 km elettrici sulla Renault Megane E-Tech

La stessa cosa succede ora con le macchine elettriche, le provi e t’innamori e della vecchia puzzolente a gasolio o a benzina te ne strafreghi. Così è successo a noi, dopo 1.245 km in elettrico totale con la Renault Megane E-Tech, una goduria in piena regola. A farti andare subito in brodo di giuggiole è senz’altro l’accelerazione, potente, immediata, da start in Formula 1 per l’efficacia di prestazione. E poi, la silenziosità di marcia è sublime. Ma non te ne accorgi subito, perché senti il rumore del rotolamento dei pneumatici (ora ancora inferiore dopo l’adozione delle gomme Electric Drive Tecnology, marcate sul fianco) ma soltanto al termine del viaggio, quando non ti pervade quella stanchezza di testa tipica dei lunghi viaggi con i rumorosi motori termici.

Insomma, con la vettura transalpina della losanga ci siamo proprio divertiti a sgattaiolare nel traffico cittadino con la destrezza di un felino, grazie al motore elettrico che sviluppa ben 220 Cv e la rapidità di risposta del pedale dell’acceleratore. Sulle strade extraurbane poi te la fini liscia come l’olio e se devi fare un sorpasso, la Megane lo esegue alla perfezione con una rapidità da centometrista. In autostrada infine, percorrere 400 km per lei è una bazzecola, e tu nemmeno te ne accorgi. L’unico accorgimento è quello di preventivare una sosta di mezzora a circa metà strada, per il necessario rifornimento di energia. Passi la card sul lettore, inserisci la spina e via: in quel breve periodo di tempo che utilizzerai per pit stop, caffè, mail e WhatsApp le batterie si ricaricheranno fino all’80% e potrai tranquillamente riprendere la marcia e portarla a termine senza altri pensieri.

Allestimento e dettagli esterni e interni

Il modello in prova – Iconic EV60 – ha gli esterni in un bel colore Grigio Aviation con tetto Nero, impreziosito dalla Lama F1 dorata Warm Titanium, un piacevole abbinamento di colori che non è passato di certo inosservato. Decisamente appropriato anche il display digitale da 12,3″ personalizzabile, più l’openR link da 12″ con Google integrato. Non ci siamo fatti mancare nemmeno i sedili anteriori massaggianti, l’audio premium Harman Kardon (9HP), i cerchi in lega da 20″ diamantati Enos, come pure l’italo dominicana Paola, che ci ha deliziato con la sua particolare avvenenza. Qualche scatto alla Dacia Arena, lo Stadio Friuli di Udine, e poi via ad ammirare il tramonto sulla costiera triestina.

Insomma, davvero un bell’andare con la Megane elettrica, comoda, spaziosa e guidabile con poche mosse, grazie a tutti gli ADAS possibili che ti supportano in ogni circostanza. Da provare, assolutamente.