Renault Trafic SpaceNomad: il camper con i pannelli solari sul tetto

Il Model Year 2022 del Trafic SpaceNomad introduce un sistema fotovoltaico capace di aumentare l'autonomia del mezzo di 48-72 ore

Presentato al Salone di Dusseldorf di settembre 2021, il Renault Trafic SpaceNomad è un camper che ha l’ambizione di rendere più semplice e confortevole ogni viaggio in giro per il mondo. Da versione “van” del noto multispazio francese, la sua scheda tecnica oggi aggiunge alle varie peculiarità che già conosciamo (tra le quali i sedili anteriori girevoli, la panchetta posteriore con zona cucina e la tenda da sole) anche un pannello fotovoltaico sul tettuccio, con la funzione di estendere ulteriormente le capacità energetiche presenti a bordo.

In questo modo la disponibilità di energia per il frigorifero, le luci ambientali, le prese USB e per tutti gli altri dispositivi elettronici sale da 48 a 72 ore, confermando l’estrema versatilità di un veicolo rivolto a tutti coloro che amano partire in vacanza senza rinunciare a tutte le comodità di casa propria. Prodotto in Francia, l’allestimento del Renault Trafic SpaceNomad viene completato presso l’officina Pilote che provvede, per l’appunto, all’installazione del tetto sollevabile e dei pannelli solari.

“Il vantaggio del tetto piatto è che permette a Trafic SpaceNomad di restare sotto la soglia dei 2 metri d’altezza senza alcun problema – ha commentato Caroline Dion, LCV Launching manager di Renault – Il veicolo può, così, circolare ovunque. Non impone il pagamento di pedaggi più costosi e permette di accedere alla maggior parte dei parcheggi”.