Renault Twingo Electric: al via gli ordini, prezzo da 22.450 Euro

La Casa della Losanga fa entrare in listino la piccola Twingo elettric, ordinabile in Italia in tre allestimenti: Zen, Intens e Vibes, quest'ultimo in serie limitata

Dopo la berlina ZOE, il quadriciclo Twizy, i veicoli commerciali Kangoo e Master Z.E. e le versioni orientali della RSM SM3 Z.E. e del SUV City K-ZE (rispettivamente vendute in Corea e Cina), Renault è pronta a lanciare il suo settimo veicolo full electric. In risposta alla necessità di una piccola e agile citycar a zero emissioni capace di divincolarsi velocemente in mezzo al traffico, ecco quindi la Twingo Electric, che riprende il design di Nuova Twingo equipaggiandola con un propulsore elettrico efficiente ed economico nei consumi. La sua disponibilità? Si può ordinare già da oggi con un prezzo di partenza a listino di 22.450 Euro (a cui sarà da applicare l’Ecobonus).

RENAULT TWINGO ELECTRIC: FACILE DA GUIDARE E DALLA GRANDE AUTONOMIA

Le peculiarità della nuova Renault Twingo Electric sono essenzialmente il motore elettrico R80 da 60 kW, associato al cambio automatico con funzione B Mode a 3 livelli con i quali impostare la frenata rigenerativa e a una batteria da 22 kWh, la quale fornisce un’autonomia davvero interessante per destreggiarsi in città senza pensieri: 190 km in ciclo misto e 270 km in quello urbano, sempre secondo il protocollo WLTP.

Provvista di caricatore CaméléonTM AC 22 kW di serie, la nuova Twingo Electric è in grado di ricaricarsi quattro volte più velocemente quando si utilizzano le colonnine di ricarica a corrente alternata: in questo senso, 80 km di autonomia si recuperano già in 30 minuti, mentre la ricarica completa porta via solamente un’ora e mezza. La versione a zero emissioni della piccola Twingo, inoltre, può contare su una connettività davvero al top, grazie al sistema multimediale EASY LINK, all’app MY Renault e ai servizi Z.E., attraverso i quali è possibile controllare alcune funzioni della vettura semplicemente dal proprio smartphone (livelli di carica e autonomia, programmazione della ricarica e pre-climatizzazione).

RENAULT TWINGO ELECTRIC: TRE ALLESTIMENTI, ANCHE IN SERIE LIMITATA

Per quanto riguarda gli allestimenti, la nuova Renault Twingo Electric può essere acquistata in tre versioni specifiche: la prima si chiama Zen ed è disponibile con batteria di proprietà al prezzo lancio di 22.450 Euro, che comprende il climatizzatore automatico, il sistema multimediale EASY LINK con display da 7” e radio DAB e la compatibilità con le tecnologie Android Auto e Apple CarPlay.

La seconda, invece, si chiama Intens (da 23.650 Euro) e aggiunge alcuni dettagli (estetici e non solo) che fanno davvero la differenza: tra questi vale la pena citare gli stripping specifici, la griglia calandra anteriore con inserti blu, i cerchi in lega da 15” e i fari fendinebbia, oltre ad alcuni aiuti alla guida come il Lane Departure Warning e la Parking Camera. Non manca nemmeno il sistema di navigazione connessa, che verifica la disponibilità delle colonnine di ricarica in tempo reale e permette, attraverso l’EV Route Planner, di programmare un viaggio tenendo conto delle soste necessaria a ripristinare il livello di energia delle batterie.

L’ultimo allestimento, infine, è il Vibes Limited Edition (da 24.350 Euro): basato sul precedente Intens, questa serie limitata si distingue per l’inedita tinta della carrozzeria (Orange Valencia) e per alcuni particolari che rendono la nuova Twingo Electric ancora più intrigante alla vista. La calandra anteriore propone inserti bianchi, mentre le stripping con linee bianche/grigie (oppure arancioni/grigie) possono essere scelte in versione “light” (solo lungo la carrozzeria) oppure “full” (con decorazioni fino al tettuccio). Le stesse finiture sono riprese anche nell’abitacolo, in particolare sulla plancia e sui sedili con selleria mista tessuto/pelle TEP; completano il pacchetto le soglie porta, i tappetini e la base della leva del cambio in arancione anodizzato e i cerchi in lega da 16” diamantati bianchi con copridadi arancioni.