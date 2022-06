Renault Zoe 2022: tutte le novità del restyling con prezzi da 33.700 Euro

Gamma rivista in tre allestimenti con una dotazione di serie più ricca, declinata nelle due motorizzazioni da 110 e 136 cavalli con pacco batterie da 52 kWh

La “piccola” ad alimentazione elettrica di casa Renault si aggiorna: entrata in produzione nel 2013, la Zoe ha già ottenuto un corposo restyling tre anni fa ma ora, per stare al passo con i tempi, è necessario un ulteriore ritocchino, che per la precisione va a ridefinire la gamma dei modelli disponibili articolati negli allestimenti R110 Equilibre, R110 Evolution e R135 Iconic.

In questo modo la versione “d’attacco” presente a listino si chiamerà Equilibre e porterà in dote la powertrain di base da 110 CV e 225 Nm di coppia massima con pacco batterie da 52 kWh, capace di garantire un’autonomia di 395 km (ciclo WLTP) assieme a una media consumi di 17,2 kWh per 100 km. La dotazione? Più ricca rispetto a quella del precedente Model Year: di serie ora sono presenti il caricatore di bordo da 22 kW, il sistema Keyless, il clima manuale, il Digital Cockpit da 10” e l’infotainment con schermo da 7” (compatibile con Apple CarPlay e Android Auto).

Riconoscibile per la nuova tinta Shadow Grey (che si aggiunge a quelle già disponibili) e per i badge specifici E-Tech, la nuova Renault Zoe 2022 può essere anche acquistata nell’allestimento intermedio Evolution che aggiunge al precedente i cerchi in lega da 16”, il climatizzatore automatico, il navigatore e, tra gli ADAS, il Traffic Sign Recognition, il Lane Departure Warning, il Lane Keeping Assist, il cruise control con frenata automatica d’emergenza e i sensori di parcheggio posteriori.

Al top della gamma, invece, trova posto l’allestimento Iconic, l’unico che può fregiarsi della powertrain più potente da 136 cavalli per 245 Nm di coppia massima con pacco batterie da 52 kWh per 386 km di autonomia con la singola ricarica. In questo caso la dotazione viene rivista con i cerchi in lega da 17”, la calandra anteriore e le cornici dei fendinebbia con dettagli dorati, la decalcomania specifica sulle portiere, i rivestimenti in tessuto riciclato e il sistema infotainment con schermo da 9,3” comprensivo di telecamera posteriore, prese USB e monitoraggio degli angoli ciechi durante le manovre.

La nuova Renault Zoe 2022 può essere già pre-ordinata in Francia con prezzi a partire da 33.700 Euro nel caso dell’allestimento Equilibre, che passano a a 34.900 Euro per l’Evolution e 36.900 Euro per il top di gamma Iconic. A breve saranno resi noti anche quelli destinati al mercato italiano.