Riaprono gli ordini della Volkswagen e-Up!, disponibile nell’allestimento Style Plus

La piccola citycar elettrica della Casa tedesca torna disponibile in listino: prezzo in partenza da 25.850 Euro (esclusi Ecoincentivi)

L’accumulo dei suoi ordini (dopo 80.000 esemplari venduti in tutta Europa) aveva portato alla loro chiusura verso la fine del 2020 per via di ritardi nelle consegne fino a 16 mesi: la situazione oggi però è finalmente migliorata e questo ha convinto il gruppo Volkswagen a lanciare nuovamente sul mercato la piccola e-Up!, citycar elettrica che rappresenta la scelta ideale per tutti coloro che vogliono un mezzo compatto da spostarsi in città con estrema agilità e, ovviamente, nel pieno rispetto dell’ambiente.

La Volkswagen e-Up!, quindi, torna a farsi valere sia sul listino tedesco (da 26.895 Euro) che su quello italiano (da 25.850 Euro, ecoincentivi esclusi) riproponendo le caratteristiche che l’avevano resa qualche tempo fa uno dei più ricercati “oggetti del desiderio” per gli automobilisti europei. Confermata sotto il cofano la sua powertrain da 61 kW (83 cavalli) e 210 Nm di coppia massima a trazione anteriore con pacco batterie da 36,8 kWh, in grado di assicurare un’autonomia con il “pieno” di energia fino a 258 km secondo il ciclo di omologazione WLTP.

Per quanto riguarda la dotazione, invece, la piccola Volkswagen e-Up! ritorna disponibile in gamma nel solo allestimento Style Plus, che prevede di serie i cerchi in lega leggera Blade da 15”, il volante multi-funzione rivestito in pelle, il climatizzatore automatico Climatronic, il cavo CCS per la ricarica rapida (fino a 40 kW con tempi di 60 minuti nel passaggio 0-80% di disponibilità energetica) e il sistema Lane Assist per il mantenimento attivo della corsia.