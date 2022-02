Ritorna la Honda S2000… ma con powertrain Tesla da 500 cavalli!

La californiana Rywire Motorsport Electronics ha elettrificato una Honda S2000 installando sotto il cofano il motore di una Tesla: ecco il risultato finale!

Nata nel 1998 e uscita di scena ufficialmente undici anni più tardi, la Honda S2000 rimane oggi una delle sportive più ricercate dagli appassionati di spider biposto ad alte prestazioni: grazie al suo spettacolare motore 2.0 Litri VTEC aspirato da 240 cavalli, ha saputo sempre regalare sorrisi a trentadue denti a chiunque abbia preso posto sul suo sedile di guida e questa caratteristica l’ha sempre distinta da tante altre rivali (anche più blasonate).

Per questo motivo la sua mancanza nel listino Honda si fa sentire con forte intensità, al punto che alcuni appassionati con base negli Stati Uniti hanno deciso di farla tornare in vita… in versione elettrica! Il progetto, messo a punto dall’azienda californiana Rywire Motorsport Electronics, ha sostituito il classico VTEC con la powertrain da 500 cavalli di una Tesla e con due pacchi batterie da 32 kWh provenienti da una Chevrolet Volt, capaci di spingere la sua autonomia con un solo “pieno” di energia fino a circa 200 km.

Le modifiche, tuttavia, non si sono limitate alla parte meccanica ma hanno toccato anche quella estetica richiedendo un nuovo paraurti forato e degli inediti cerchi in lega per ridurre la resistenza aerodinamica ad alta velocità. Tutto nuovo anche l’assetto, ora provvisto di ammortizzatori regolabili Ohlins e impianto frenante Stoptech specifico che aiutano a gestire al meglio l’aumento del peso e il raddoppio della potenza a disposizione. Qua sotto il video che mostra tutti i dettagli: secondo voi questa trasformazione va vista come un’idea geniale… oppure come un sacrilegio alla tradizione Honda?