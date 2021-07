Rocket League: nuove auto in arrivo con il Summer Road Trip

Per festeggiare al meglio il suo sesto anniversario sul mercato, gli sviluppatori del videogioco Rocket League rilasceranno un pacchetto di auto e livree inedite

Si preannuncia un luglio davvero “caldo” per gli appassionati di videogame a tema motori: il famoso gioco Rocket League, infatti, festeggerà il prossimo 7 luglio il suo sesto anniversario dall’uscita sul mercato e per questo motivo gli sviluppatori hanno deciso di creare un pacchetto aggiuntivo molto speciale pieno di nuove auto e livree da utilizzare durante le partite online.

Dopo le monoposto da Formula 1, ora è in arrivo il “Summer Road Trip” con quattro vetture suddivise in base alle quattro canoniche settimane da calendario: dall’1 al 7 luglio sarà disponibile la Ford F-150 RLE, utilizzabile tra l’altro nella speciale modalità Heatseeker 2V2, mentre in quella successiva dell’8-14 luglio sarà il turno della mitica K.I.T.T. di Supercar, parte del bundle “Knight Rider” che prevede anche la possibilità di sfidare i propri amici nella 2V2 Beach Ball Mode.

La seconda metà del mese, invece, porterà in scena la famosissima DeLorean del pacchetto “Back to the Future” con la modalità 3V3 Dropshot Rumble, mentre nell’ultima settimana i riflettori saranno puntati sulla Jeep Wrangler di Jurassic World, assieme all’add-on T-Rex Goal Explosion e alla modalità Rocket Labs Loophole. Con tutte queste novità il divertimento sarà assicurato per tutta l’estate!