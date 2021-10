Rockstar Games rilancia GTA con i remaster storici della The Trilogy!

La casa produttrice della serie Grand Theft Auto ha in programma il lancio di un'edizione speciale in cui saranno presenti le versioni rimasterizzate di alcuni dei capitoli di maggior successo della saga

Nell’attesa del prossimo capitolo per il quale, ancora oggi, le informazioni ufficiali sono disponibili praticamente con il contagocce, Rockstar Games ha deciso in questi giorni di confermare le ultime voci di corridoio che davano per certo l’arrivo di tre versioni rimasterizzate dei tre capitoli di maggior successo della saga Grand Theft Auto. Si chiamerà GTA The Trilogy: The Definitive Edition e proporrà le tre iterazioni più famose uscite su PlayStation 2, ovviamente aggiornate a livello grafico e di gameplay.

Stiamo parlando dei mitici GTA 3 (per il quale nel 2021 si festeggiano i primi vent’anni dall’uscita), Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, che andranno a comporre una collection disponibile a partire dalla fine dell’anno per le consolle di ultima generazione (PS5 e Xbox Series S/X), per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Entro la prima metà del 2022, invece, arriveranno gli adattamenti per gli ecosistemi iOS e Android in versione mobile.

Per il momento, purtroppo, Rockstar Games non ha rilasciato altre informazioni a riguardo, per cui a questo punto vi proponiamo il trailer ufficiale di questa edizione speciale rimasterizzata. Anche voi non vedete l’ora di metterci sopra le mani?