Romeo Ferraris diventa concessionario e importatore ufficiale Caterham

Dopo la partnership con Morgan, il preparatore milanese aumenta la gamma di vetture a disposizione degli appassionati includendo anche la britannica Caterham

Chi vive a Milano e ha passione per il mondo delle automobili sportive sicuramente ha già sentito parlare di Romeo Ferraris: si tratta di un preparatore specializzato famoso non solo per i suoi tuning, ma anche per aver realizzato la bellissima Alfa Romeo Giulia da corsa impiegata nell’ETCR, il Campionato elettrico delle vetture da turismo. Ma non è tutto: Ferraris è conosciuto anche per essere un concessionario a tutti gli effetti e tra i marchi prestigiosi che tratta figurano due brand britannici, rispettivamente la Morgan e la new-entry Caterham che è entrata a far parte della famiglia solamente da pochi mesi.

L’accordo con Caterham fa diventare quindi Romeo Ferraris importatore ufficiale del marchio “british”, che si è sempre distinto per prodotti raffinatissimi costruiti a mano con la tendenza di privilegiare l’assoluta leggerezza della loro scocca… al fine di raggiungere prestazioni eccezionali degne delle migliori supercar. L’ultima arrivata che si pone alla porta di accesso della gamma è la Seven 170, a conti fatti la più leggera di sempre grazie a un peso piuma di 440 kg che include un motore Suzuki a tre cilindri 660cc da 82 cavalli di derivazione motociclistica.

Le sue prestazioni? Sicuramente interessanti, visto che al volante di questa sportivetta lo 0-100 è coperto in soli 6,9 secondi e le sensazioni alla guida sono molto simili a quelle dei go-kart da competizione, vista la connessione diretta che il pilota è in grado di percepire tra l’asfalto e la vettura. Al suo fianco è ovviamente sempre presente la top di gamma Seven 485 CSR, equipaggiata con un propulsore 2.0 Litri Ford da 240 cavalli e 206 Nm di coppia massima sufficienti a raggiungere la top speed di 225 km/h e a fermare il cronometro dello 0-100 in appena 3,9 secondi.

Entrambe le vetture rimangono ad oggi le poche alternative disponibili per chi ama la guida d’altri tempi, che sa donare emozioni forti ai palati più intransigenti. Il futuro del marchio, tuttavia, è già direzionato verso l’elettrico, come confermato dal responsabile vendite di Caterham Olivier Jouanne. Il termine ultimo per iniziare la transizione energetica è fissato per il 2025, entro il quale si dovrà ovviare al problema più grande che affligge da sempre le sportive Caterham: contenere il peso in valori accettabili, in questo caso posizionando intelligentemente il pacco batterie dell’alimentazione. Missione impossibile?