Salone dell’Auto di New York 2021, dal 20 al 29 agosto

La prossima edizione del New York International Auto Show è stata confermata per l’anno prossimo alla fine del mese di agosto, con il 19 dedicato a stampa e media

Dopo un primo posticipo e il successivo annullamento ufficiale dell’edizione 2020, gli organizzatori del Salone dell’Auto di New York hanno confermato che l’evento del 2021 si farà. Il New York International Auto Show, una delle più grandi kermesse dedicate al mondo dell’automotive assieme a quella di Detroit e di Ginevra, ha quindi una data, fissata per il periodo dal 20 al 29 agosto: una finestra di tempo inusuale per gli appassionati, che di solito hanno partecipato a questa manifestazione nel mese di aprile, per la quale però si temeva di non essere in grado di garantire la sicurezza a livello di misure anti-contagio contro il COVID-19.

Almeno la location, però, rimarrà la stessa di sempre: il Salone di New York si terrà nel centro congressi Javits Center di Manhattan, finora utilizzato come ospedale d’emergenza per far fronte alla pandemia da Coronavirus ma già al centro di un intenso programma di ampliamento della superficie utilizzabile. “Esaminando tutti i problemi che stiamo affrontando, abbiamo stabilito che spostare le date del NYIAS 2021 ad agosto non è solo la cosa più responsabile da fare, ma ci mette in una posizione unica per occupare il Javits Center ampliato con un ulteriore 9290 metri quadrati di nuovo spazio espositivo al piano principale e molto altro ancora“, queste le parole di Mark Schienberg, presidente della kermesse a stelle e strisce che, quindi, potrà contare su uno spazio aggiuntivo di grande rilievo.

Oltre al piano principale della fiera, infatti, lo Javits Center sarà espanso con ulteriori 4.924 metri quadrati per gli eventi speciali con tanto di vista sul fiume Hudson, oltre a una struttura di smistamento su quattro livelli davvero gigantesca (44.953 metri quadrati) e provvista di 27 nuove banchine di carico, 9.941 metri quadrati di nuove sale riunioni, 10.494 metri quadrati di spazio pre-funzione e un padiglione sul tetto con tenuta di un acro (4.047 metri quadrati). La capienza massima? Per ora gli organizzatori parlano di 5.000 visitatori ad ogni evento speciale, che caratterizzerà un Salone di New York pronto a portare in scena nuovi veicoli elettrici, una pista di prova per i test drive e tante altre novità.