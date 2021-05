Salone di Chicago 2021: evento dal vivo confermato dal 15 al 19 luglio

Dopo il forfait di febbraio, l'edizione 2021 del Chicago Auto Show è stata confermata per il mese di luglio nella zona ovest del McCormick Place. Aperta la prevendita dei biglietti online

Mentre il Salone di Ginevra è stato definitivamente spostato al 2022, negli Stati Uniti le kermesse del mondo auto sono pronte a ripartire già nei prossimi mesi con il Chicago Auto Show in prima fila e quello di Los Angeles previsto per il mese di novembre. Una grandissima notizia per gli appassionati delle quattro ruote, che quindi potranno ammirare le ultime novità del settore già dal 15 al 19 luglio nell’ala ovest del McCormick Place di Chicago, che ospiterà quindi uno dei primi eventi dal vivo dopo il feroce lockdown dell’anno scorso.

Rispetto al programma tradizionale, il Salone di Chicago proporrà anche un’ampia area all’aperto dove prenderanno vita test drive e dimostrazioni tecnologiche di diverso tipo, a cui si potrà prendere parte previa registrazione e controllo degli accessi attraverso i biglietti venduti esclusivamente online. Queste sono solo alcune delle misure di sicurezza introdotte per limitare i contagi da Covid-19, a cui si aggiungono la capienza massima di 10.000 persone negli spazi al chiuso e un tempo massimo di permanenza alla kermesse di sole quattro ore al giorno.

“Ci impegniamo a fornire un ambiente sicuro per tutte le persone coinvolte e aderiremo con attenzione ai protocolli e alle linee guida di salute e sicurezza stabiliti dai funzionari della città e dello stato – ha affermato Dave Sloan, direttore generale del Chicago Auto Show – L’evento tornerà alla sua solita fascia oraria il prossimo anno. Sebbene riteniamo che febbraio sia il momento giusto per il Chicago Auto Show 2021, per dare maggiore impatto sull’industria e sull’economia della zona, sperimenteremo con entusiasmo anche le date di luglio“.