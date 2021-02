Salone di Los Angeles 2021 rinviato al 19 novembre

L'ex-edizione 2020 del Los Angeles Auto Show, diventata 2021, è stata ulteriormente spostata nel mese di novembre

Un nuovo rinvio, che di fatto ripristina il calendario originariamente previsto dalla tabella di marcia: a causa dell’implacabile emergenza Coronavirus il Salone dell’Auto di Los Angeles ha subito un ulteriore ritardo, il quale lo fa traslare alla dieci giorni del 19-28 novembre che sancisce un anno intero di assenza di questa kermesse automobilistica dal panorama internazionale.

Nel 2020, infatti, il Los Angeles Auto Show doveva tenersi dal 18 al 29 novembre ma è stato inizialmente posticipato per via della difficile situazione pandemica presente negli Stati Uniti. Ad oggi, tuttavia, le cose non sono cambiate di molto e questo ha costretto gli organizzatori a rivedere quel primo posticipo che aveva procrastinato la data di partenza al prossimo 19-31 maggio. A conti fatti, quindi, l’edizione 2020 di questo Salone è saltata definitivamente, lasciando spazio alla 2021 del mese di novembre. Ad agosto, invece, si terrà il Salone di New York, con tanto di spazio espositivo da 9290 metri quadrati dove troveranno posto tutte le ultime novità del settore automotive.